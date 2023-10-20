「CK神顏全到齊」柾國、泰星天菜Bright比帥！　穿丹寧套裝男友力破表

記者鮑璿安 ／台北報導

Calvin Klein日前號召新生代極具影響力的面孔於東京共同演繹2023秋季丹寧系列，代言人南韓天團BTS（防彈少年團）柾國Jung Kook、泰國男星瓦奇拉維特奇瓦雷（Bright Vachirawit）等高顏值男神都到齊了，帶給粉絲超養眼的視覺享受。

▲柾國以Calvin Klein經典的牛仔襯衫造型搭配上90s直筒牛仔褲 。（圖／品牌提供）

柾國是本次活動的矚目焦點，他穿著標誌性丹寧套裝登場，以經典的牛仔襯衫造型搭配上90 s直筒牛仔褲，造型簡單卻不失率性，柾國緊實體態駕馭這款套裝，帶來了一加一大於二的作用。泰國男星Bright Vachirawit則以寬大的翻領外套與休閒褲裝，超有男友力的打扮，演繹了衣櫥中最為實穿的造型，同場更有Netflix《戀愛不可抗力》路雲、台灣代表王淨等人，共同示範品牌秋季丹寧系列的多樣化搭配。

▲泰國男星Bright Vachirawit以寬大的翻領外套演繹日常搭配 。（圖／品牌提供）

▲路雲 。（圖／品牌提供）

▲王淨 。（圖／品牌提供）

同時，KENZO X LEVI'S系列也登場，包括20多款服裝及配飾，主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，為體現聯名價值，圖騰元素將Levi Strauss & Co. 公司經典的雙馬logo(Two Horse Pull)與KENZO logo結合，而Levi’s® 金屬扣環也印有KENZO標誌性的Boke海棠花圖案，反映出不朽的美式精神。不免俗從品牌檔案庫中汲取靈感，靈感來自80年代 KENZO JUNGLE系列的復古風，標誌性的牛仔夾克帶有可拆卸人造毛領、西部式牛仔流蘇夾克，打破寧靜氣息。

▲西部式牛仔流蘇夾克。（圖／品牌提供）





▲KENZO X LEVI'S系列服飾，（左起）紅色30'S口袋短袖上衣 $5,800 ；緞面外套 $21,800；石洗藍玫瑰丹寧西裝外套 $32,800；水洗藍丹寧吊帶褲 $21,800 。（圖／品牌提供）