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凱莉米洛曬Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier！巴黎鐵塔踩腳底、刺青鞋超美

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記者鮑璿安／台北報導

全球流行天后 凱莉米洛（Kylie Minogue）成為鞋履品牌Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列的大片主角，以趣味視角展現出女性叛逆精神，她穿著透膚黑絲襪踩著牛仔褲靴、手捧著刺青圖騰高跟鞋，將英倫型格與法式風情碰撞，激發出前衛的靈魂。

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列請到全球流行天后 Kylie Minogue演繹。（圖／品牌提供）

Jimmy Choo 攜手 Jean Paul Gaultier 推出聯名系列成為叛逆優雅與高級訂製工藝的表達方式，在Jean Paul Gaultier設計脈絡中提取可發揮的元素，例如飾有鏈條五金件的金屬穆勒鞋、翻折水洗牛仔褲造型靴款、紋身圖騰書寫Jimmy Choo字樣的高跟鞋，甚至在透明鞋跟中有法國著名地標艾菲爾鐵塔和英國大笨鐘圖樣，串聯起Jean Paul Gaultier的不受常規局限的野心，鞋底亦有雙方品牌草寫，見證歷史性的融合。

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲標誌性的刺青圖騰以及水洗牛仔褲成為此系列靈感。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲JCXJPG PUMP 60 BEIGE， NT $39,800。（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲JCXJPG BING 90 ，NT$99,800 。（圖／品牌提供）

Kylie身穿 Gaultier 的經典高級成衣單品出鏡此次聯名大片，她與品牌早就建立深厚交情，不僅曾多次在演出時身著 Gaultier 為其量身定制的服裝造型，而Jimmy Choo的創意總監 Sandra Choi 更是為其定製鞋履長達30多年。Kylie以流行天后的姿態演繹重點款式，從下而上的叛逆視角，穿著透膚黑絲襪彰顯腿部曲線，將性感和率性姿態合二為一。

▲▼Angelababy成為法國鞋履品牌Roger Vivier欽點的代言人 。（圖／品牌提供）

▲▼Angelababy成為法國鞋履品牌Roger Vivier欽點的代言人 。（圖／品牌提供）

▲Angelababy以珍珠垂墜設計背心搭配黑色高領上衣，粗腰帶方扣呼應手中的Roger Vivier Viv’ Choc 枕型肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼Angelababy成為法國鞋履品牌Roger Vivier欽點的代言人 。（圖／品牌提供）

▲2023秋冬系列「Belle Vivier」閃亮漆皮呼應金扣標誌 。（圖／品牌提供）

此外，大陸女星演員楊穎 Angelababy成為法國鞋履品牌Roger Vivier欽點的代言人，她以珍珠垂墜設計背心搭配黑色高領上衣，粗腰帶方扣呼應手中的Roger Vivier Viv’ Choc 枕型肩背包，結合雕塑般的皮革和弧形邊角及摺紙藝術般的褶皺紋理，呼應 Vivier 先生在 1959 年設計的經典「Choc」鞋跟。本季鞋款則邁向更多元的搭配形式，包含以水鑽鞋跟的緞面高跟鞋、鉚釘樂福鞋和點綴 Roger Vivier 經典飾扣的Chelsea 短靴，更顯女性的精緻魅力。

關鍵字：

Kylie Minogue, Jimmy Choo, Jean Paul Gaultier, 聯名, 高跟鞋

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