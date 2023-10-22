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日本星巴克推史上「最黑星冰樂」！吸得到南瓜布丁　萬聖限定必嚐鮮

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實習記者施至真／綜合報導

日本星巴克又推出超狂新品！這次迎合萬聖節帶來限定「Booooo星冰樂」，只見一整杯漆黑飲品，底層黃色餡料並淋上大量鮮奶油，看起來實在太神秘，讓人忍不住想嚐鮮，看看究竟是可口飲品還是黑暗料理。

▲日本星巴克。（圖／翻攝IG@starbucks_j）

▲號稱史上最黑星冰樂。（圖／翻攝IG@starbucks_j、小紅書＠哒哒旅行物语）

日本星巴克推出萬聖節限定的「Booooo星冰樂」，號稱史上最黑星冰樂，讓人很難想像究竟喝起來是什麼滋味，黑色冰沙體是以苦甜焦糖醬製成，底層搭上滑溜的南瓜布丁，吸一口能感受焦糖與南瓜結合的香濃氣息，滿足多重味蕾嚮往。

▲日本星巴克。（圖／翻攝IG@starbucks_j） 

▲日本星巴克萬聖節限定「Booooo星冰樂」。（圖／翻攝小紅書@亭仔Blandine，下同）

同步推出漆黑的「萬聖節巧克力蛋糕」，宛如黑炭的蛋糕，其實是以黑巧克力蛋糕為基底，抹上酸甜的紫色藍莓奶油，並在外層淋上黑色巧克力，大口咬下讓人一猶未盡，越吃越上癮！

▲日本星巴克。（圖／翻攝IG@starbucks_j）

最會做造型甜點的85度C，也推出新品迎接萬聖節，首推最呆萌可愛的小黑炭蛋糕，造型與美味兼具；麵包坊限定的菠蘿小鬼和骷髏頭傑克，更是聚會必備小點心。

發發牧場也推出萬聖搗蛋系列，必喝款「南瓜幽幽格」，將南瓜泥結合優格，喝得到細緻果肉，濃郁系愛好者絕對不能錯過；「桑椹香檸幽幽格」的酸甜滋味，讓人愛不釋手，實在太解膩啦。

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關鍵字：

日本, 星巴克, Booooo星冰樂, 暗黑料理, 萬聖限定

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