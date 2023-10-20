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健康美麗大調查！僅2成人自認狀況良好　普遍指三大健康問題最困擾

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東森x台大產學合作再升級！千萬級「科學核心實驗室」揭牌。(採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷、謝盛帆)

▲▼台大東森生技產學高峰會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲第二屆臺大東森生技產學高峰會，聚焦探討「AI創建-美麗健康新經濟」主題，會中也發布最新2023消費者健康美麗意識大調查。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團19日舉辦第二屆「臺大東森生技產學高峰會」，邀集產學界眾多重量級專業人士參與，聚焦於「AI創建-美麗健康新經濟」主題，共同探討台灣健康產業的最新發展及未來走向，會中也發布一份最新「2023消費者健康美麗意識大調查」，結果發現僅2成受訪者自認健康狀況良好，進一步指出現代人感到最主要的三大健康困擾。

後疫情時代，民眾對健康保健愈漸重視，為實際了解消費者需求，《ETtoday民調雲》特別發起2023消費者健康美麗意識大調查，主要針對六都及基隆市、新竹縣等縣市，30～79歲年齡層男女進行網路問卷調查，並在臺大東森生技產學高峰會發表結果，研究顯示，在衡量自身健康狀態下，只有2成人自認狀況良好，普遍為尚可。

▲▼台大東森生技產學高峰會,謝惠玲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ETtoday民調雲營運長謝惠玲提到，睡眠品質、視力及體力變差是現代人感到最主要的三大健康困擾。

ETtoday民調雲營運長謝惠玲指出，從整體健康問題來看，有5成2表示睡眠品質、視力及體力變差是最主要三大健康困擾，尤其50歲以上熟齡族對於視力變差特別有感；而有近8成民眾期待身體年齡比實際年輕，更有近5成希望能比實際年輕10歲，針對如何增進健康，最多人選擇接受健康檢查了解身體狀況，其他常見方式則有補充保健品、飲用健康養生食品及多運動。

在美麗意識方面，普遍民眾對肌膚狀態評價不高，僅1成對肌膚狀況感到很滿意，進一步整理發現多數人對於臉部斑點、皺紋、法令紋及肌膚鬆弛感到困擾，50歲以上熟齡族則是最在意紋路及鬆弛，而充足睡眠、擦保養品及飲用健康養生食品、多運動，成為改善肌膚問題的解決方式。

▲▼2023消費者健康美麗意識大調查指出，超過一半的受訪者願意透過AI肌膚檢測技術了解自己的肌膚狀況。東森自然美攜手玩美移動導入與全球同步的頂尖美妝科技，帶你線上10秒解讀膚況肌密。（圖／東森自然美提供）

 

謝惠玲提到，調查內容也觀察到，有高達7成5的人追求逆齡，甚至有超過4成希望能比實際年輕10歲，隨著AI時代來臨，超過一半的民眾願意透過AI肌膚檢測技術了解自己的肌膚狀況，另有超過9成的人對於新生物科技持開放態度，認同細胞治療等生物科技將是未來延緩老化、促進健康和美麗的重要方式。

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