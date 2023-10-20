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上班穿搭4個地雷別踩　默默被扣分還容易被貼標籤

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▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲職場穿搭會默默影響你的私下評價。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然現在上班有多種型態，衣物穿搭也變的自由度越來越高，但有些基本大項目是不變的，像是維持乾淨整潔就是首要基本，此外，即便是沒有硬性規定，也要有對外形象管理的自覺，太過我行我素不但會造成旁人尷尬，對你本身的印象也會扣分，說真的除了表現出「你很自我」之外，其實沒有太大好處，專業顧問提醒，4種穿搭在工作上最好避開。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

透膚的材質
外層的衣服太透，直接可以看到男性內搭或女性內衣，其實都不是一個好選擇，除非你有其他特別的用意，不然只是會造成旁人包括同事跟客戶的尷尬，整體造型、職場專業度都會被扣分，建議在出門前站在不同光源前檢查，因為有時候家中光線看起來沒問題，在辦公室的燈光下卻相當明顯。

▲▼下樓,台階,職場,女性。（圖／取自免費圖庫pexels）

皺皺的衣服
或許一些人認為有些衣服就是故意設計皺皺的，但相信我，故意皺跟你胡亂塞造成的皺褶，9成其他人都可以辨識得出來，衣服太皺會讓對方察覺你私下其實滿混亂的，給人有點容易胡亂交差了事的形象，此外也代表你不太修邊幅，一件太皺的名牌襯衫，還不如一件平整的平價上衣帶給別人的好印象，如果你真的不太喜歡或擅長熨衣服，就選擇不易皺的材質購買。

▲老闆,長官,職場,晉升,。（圖／pexels）

大面積的動物紋
許多人偏好動物紋路，這其實沒有問題，但除非在時尚或相關行業工作，其實動物紋是一般上班族出錯率高的選擇，它帶有一點狂野跟活潑的特質，這實在是不利於嚴肅或需要謹慎的桌面談判，看起來也不夠莊重，如果真的非常喜歡動物紋，不妨留到私服再穿吧。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

太過鬆垮或太緊
上班穿搭時衣物要避免太過鬆垮跟太緊，即便目前oversize仍是穿搭潮流之一，但過於柔軟與鬆垮的材質確實會感覺沒有精神，顯得有點邋遢；衣服太緊其實多少會造成旁人的緊張感，而且除非你的身型非常完美，不然多半的情況下是減分的，拿捏寬鬆的尺度也可透露你的個性特質，建議適中的鬆緊是最安全的。

關鍵字：

職場, 生活, 穿搭地雷

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