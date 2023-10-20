fb ig video ETtoday search mobile

Jo Malone童話薑餅聖誕系列超可愛　倒數月曆「熱賣正品」在裡面

>

記者曾怡嘉／綜合報導

年末最讓人期待的就是聖誕節了，Jo Malone和LUSH皆推出聖誕倒數月曆，一共有25格驚喜，一天開一格讓日子充滿樂趣。

▲▼聖誕禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone聖誕必收的松木與胺樹系列。

Jo Malone London 2023年以童話薑餅聖誕為主題，將季節限定香氛、聖誕特有的薑餅屋和薑餅人居家香氣、聖誕掛飾與禮物融入一系列限量香氛與包裝設計中，讓人感受英式聖誕節獨有的幸福感。從聖誕限定香氛、倒數月曆、身體沐浴系列、居家香氛到各式禮盒的包裝，都能看到薑餅和聖誕糖果配色點綴其中，夢幻的設計包裝讓人更期待佳節到來。

▲▼聖誕禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone 童話薑餅聖誕系列 - 綠杏仁與紅醋栗香水，50ml，4,050元。

今年聖誕推出綠杏仁與紅醋栗香水，是一款溫柔又帶著豐盈果香的香水，清甜的綠杏仁巧妙平衡酸甜多汁的紅醋栗，伴隨著溫暖帶有奶香味的零陵香和舒服乾淨的雪松創造快樂明亮香氣。

▲▼聖誕禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼聖誕禮盒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone 童話薑餅聖誕倒數月曆，17,650元。

年度最令人期待的倒數月曆，以奶油餅乾色包裝點綴薑餅屋與聖誕糖果的驚喜設計，透過奢華的小香水、身體沐浴與潤膚系列，以及旅行香氛蠟燭等獨家聖誕明星香氛，用25個小抽屜一同倒數聖誕節的到來，天天帶來不同禮物驚喜。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲LUSH 聖誕月曆禮盒，10,900元。

LUSH 聖誕月曆禮盒則是挑選了 25 種純素產品，今年的限定禮盒提供了比以往更多的復刻和獨家產品，且聖誕月曆禮盒包裝由倫敦 Intoart 工作室的設計師 Andre Williams 設計，設計師 Andre 採用了 23 種不同語言的「慶祝」一詞，為大家帶來聖誕祝福。

▲▼聖誕禮盒。（圖／品牌提供）

▲LUSH 聖誕密友禮盒，6,850元。

另一款聖誕密友禮盒內藏 25 款精心挑選的浸浴產品，以互動方式與你一起迎接聖誕節降臨，裡面包括 LUSH 經典產品、節日限定產品和回歸的復刻產品，如巧克力伯伯汽泡彈、白雪天使香浴油和冰雪飛龍汽泡彈。

關鍵字：

聖誕, 倒屬月曆, 聖誕禮盒, jomalone, lush

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

「索隆」新田真劍佑來台今晚行程曝！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

「索隆」新田真劍佑來台今晚行程曝！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清

壓力一大就想吃？營養師教6招改善「情緒性飲食」：睡飽也很重要 快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度 營養師教你流感怎麼吃　身體快速恢復「飲食懶人包」一次看 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 皮膚科醫師教乳霜「4種隱藏用法」　濕敷＋1步養出細嫩水光肌 金鐘紅毯總覽／蔡詩芸低胸＋美背辣爆全場！Lulu穿「巨型蝴蝶結」超搶鏡 DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面