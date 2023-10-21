fb ig video ETtoday search mobile

把平價衣穿出高級感的4個秘訣　只要掌握2個字就能馬上升級

>

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲英國凱特王妃就是穿平價衣服也能呈現高級感的最佳範本 。（圖／路透社）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都有一種心情，同一件衣服穿在不同人身上，呈現出的特質就是不一樣，為何有人穿的好看？有人卻穿的莫名其妙？其實衣服穿起來要好看，材質、顏色跟花樣都不是首要先考量的，流行預測分析師Emily Liu在其著作《最美五套質感人生穿搭》中，就表示第一步該注重是「版型」，因為這是營造高級質感的最有效辦法。

▲▼凱特王妃溫布敦 。（圖／路透社）

▲凱特王妃在溫布敦球場上露臉。（圖／路透社，以下同）

肩線要對準肩峰
肩線就是袖子和衣服交接的車縫處，在肩峰的地方剛好要被肩膀微微撐住，若肩線在肩膀內，整體視覺會顯得太小、侷促，若間現在肩膀外，衣服就會感覺太大，會呈現出慵懶的風格，相對的這種衣服也不會修飾身材。當然不是所有衣服都有明顯的肩線，也不一定要把所有衣服的肩線都強調一遍，端看當時你的職業跟場合，所需要呈現出來的態度跟風格。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

避免卡住或無身形
衣服合身跟緊身是有差別的，Emily Liu形容「合身就是仍有空氣的流動」，穿的太寬鬆流動的太自然，也就失去修飾身材的功能，會有一點可惜，其實衣服和不合身自己的感受最準，若一件衣服穿起來某個地方卡卡的，就代表它不適合你，即便再喜歡，也讓它去找下一個更愛它的新主人，比起買回家發現無法說服自己，讓它待在暗無天日的衣櫥裡好很多。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）▲▼凱特王妃溫布敦 。（圖／路透社）

交界處的觀察
找到一件衣服適合你的身長、袖長是相當重要的，主要兩個重點就是四肢跟身體，許多人都是直接購買成衣，當然沒辦法完全密合身材，但不同品牌可能會提供不一樣的尺寸選擇，建議可以多方嘗試，仔細試穿，露出洽當的地方，看起來會更為優美，舉例如果一件長洋裝，剛好裙擺是停在你小腿肚最粗的地方，那它就不適合你。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）▲▼ 凱特王妃 。（圖／路透社）

找到適合你的品牌
承上述所說目前市面上多半是成衣，但其實每個品牌的版型還是會有所不同，認識自己的身形多試穿，其實會找到適合你身體的版型品牌，你會發現穿上該品牌呈現出的姿態會不一樣，其實是因為版型適合你身體曲線的緣故。

關鍵字：

穿搭, 高級感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

金鐘紅毯三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪第一！蔡黃汝純白仙氣裙緊追

金鐘紅毯三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪第一！蔡黃汝純白仙氣裙緊追

J.Sheon身心愉悅的秘密是滑板　 lululemon台北101沉浸式空間「限時2天」 鞋子怎麼洗？超實用洗鞋10招　帆布鞋、麂皮鞋髒汙不同清潔法必學 把平價衣穿出高級感的4個秘訣　只要掌握2個字就能馬上升級 「索隆」新田真劍佑來台狂灌波霸奶茶　跑卡地亞趴「想包整套」 金鐘時尚／綜藝三王一后衣品超高　胡瓜清瘦、吳宗憲回春10歲　 誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清 金鐘紅毯三帥／范少勳奪冠「西裝裡是空的」　亞軍曹佑寧胸部以下都是腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面