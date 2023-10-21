LIFE・經典／千萬元江戶有田燒在台現身　近距離觀賞「色鍋島」傳技免費入場

▲新光三越信義新天地A9展出「日本之美【窯】有田燒展」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

百貨業者新光三越近期在館內展出日本知名「有田燒」，集結來自日本佐賀縣有田町「今右衛門」、「柿右衛門」二大名窯，共有近170件精緻展品，民眾可近距離觀賞江戶時期經典作品，體驗2間知名名家的「色鍋島」技術與「赤繪」技術的美感，在信義新天地A9開放民眾免費參觀。

位於九州的佐賀縣有田町，是山間的寧靜小鎮，也是日本陶瓷器歷史最悠久的產地，在其製造生產的陶瓷器皆稱為「有田燒」，目前已是國際知名的日本傳統工藝品。有田燒的特色是輕、薄，多為白底藍花的染付（青花）手繪作品。因百年前曾大量出口至國外，也有結合歐式宮庭華麗風格的伊萬里風格。

作品依製造時期、樣式等大致區分成初期伊萬里、古九谷樣式、今右衛門、柿右衛門樣式、金襴手等。另外還有別種系統，僅作為獻上用的極上品燒製的作品，如藩窯鍋島藩的「鍋島樣式」、上納皇室的「禁裏樣式」。

本次來台展出的兩大名窯，包括日本鍋島氏的官方赤繪師的「今右衛門窯」，特色是繼承「鍋島色」的傳統技術與美感，目前掌門的第14 代今泉今右衛門，也受封為日本人間國寶。「柿右衛門窯」則是在日本開發最早的赤繪技術，15 代酒井田柿右衛門為柿右衛門樣式繼承人，並以其獨特的風格傳享譽國際。

「今右衛門窯」因有田泉山盛產優質陶石，於1610年代燒製了日本第一批瓷器，成為鍋島氏的御用赤繪師，第 14 代今泉今右衛門在「色鍋島」的技法上加入了「墨拒」、「白金彩」等技法，創造出更具現代的色鍋島，充滿了更華麗與飽和的圖騰，展中帶來江戶時期的色鍋島作品，參觀民眾可以一覽過去與現代的不同風格。

▲江戶時期，色繪石楠花紋高台皿。

▲第14代今泉今右衛門色繪雪花墨色墨拒唐花瓔珞紋花瓶。

「柿右衛門窯」則於1640年第一代柿右衛門創造出赤繪，把和白瓷的美之間調和性提高到極緻，並確立其風格。現今依然是以一子相傳的方式傳承，成為日本陶器的代表。現今第 15 代柿右衛門把家族象徵的赤繪，搭配乳白色的質地濁手當中加入「唐花」、「蠟梅」等新的紋樣，並逐漸確立了作品風格。

▲江戸前期，柿右衛門窯色繪梅柘榴文菊花形鉢。

▲第15代酒井田柿右衛門濁手苺紋花瓶。

「日本之美【窯】有田燒展」展出時間從即日起至10／29止，於新光三越台北信義新天地A9 9樓展覽會場展出，採免費入場。