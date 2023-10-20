金鐘紅毯總覽／蔡詩芸低胸＋美背辣爆全場！Lulu穿「巨型蝴蝶結」超搶鏡

記者張毓容／台北報導 圖／攝影中心

第58屆金鐘獎延續去年舉辦方式，再度將「節目類」與「戲劇類」分成兩天舉行，首先就由節目類金鐘獎頒獎典禮於今（20日）晚間率先登場，令人期待的星光大道造型部分，由巴鈺與黃豪平以紅毯主持人身分揭開序幕，包含坤達、Lulu黃路梓茵、Melody（殷悅）、Sandy吳姍儒、范少勳、大霈（李霈瑜）、郭書瑤……等巨星都將陸續走上紅毯，《ET FASHION》將同步為大家不斷更新，一篇總覽所有時尚亮點！

謝坤達、KID



▲謝坤達、KID。



《綜藝玩很大》KID、謝坤達今年再走上金鐘紅毯，坤達選穿一襲Versace黑色西裝，下身則別出心裁搭配打褶長裙，腳踏Christian Louboutin Our Sand And Glory黑色綁帶長靴，一現身就帥翻粉絲；KID（林柏昇）則選穿煙灰色西裝套裝，寬鬆褲型和腳上短靴更多了街頭潮流感。

陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧



▲陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧。



《哈囉！毛小孩》不僅陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧全員一起上紅毯。綜藝天后陶晶瑩今選穿VALENTINO Black Tie 2023 秋冬系列服裝，黑白配色波點外罩搭配白襯衫與領帶，搭配大紅唇妝容，展現強烈風格；許富凱穿著棕色長版西裝套裝內搭黑色交叉上衣，更帶著棕色貴賓狗愛犬，同色系搭配堪稱父子裝。

同樣帶著愛犬的郭書瑤，選穿淡黃色繞頸連身禮服，腰間挖空加上羽毛飾邊，更顯俏麗；曹佑寧選穿GCDS襯衫拼接毛呢連身褲搭配GENTLE MONSTER漸層感墨鏡，有別於其他男性的西裝造型更顯吸睛，再以CHRISTIAN LOUBOUTIN珠寶點綴，爲黑白造型增添亮點。

大霈（李霈瑜）



▲大霈。



大霈（李霈瑜）今以一襲貼身緞面露背禮服搭配同色系鑲鑽跟鞋，整個背部僅有兩條超細繫帶，裙擺更是開衩近臀下，長腿、美背齊發，搭配珠寶墜鍊，優雅又大氣。

陳漢典、Lulu、吳宗憲



▲陳漢典、Lulu、吳宗憲。



這次《綜藝大熱門》陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、吳宗憲全到齊，以「黑紅黑」組合一起走紅毯。Lulu選穿新銳設計師品牌 Bad Binch TONGTON禮服，紅黑配色加上超巨大立體蝴蝶結，一出場就成為全場焦點，搭配Jimmy Choo的Saeda Sandal厚底高跟鞋，濃濃復古味中又帶有俏皮感；而憲哥和陳漢典都選穿黑色西裝套裝，尤其陳漢典的織紋感西裝加上素色內搭，穿出有別平時形象的帥氣感，讓人為之一亮。

范少勳



▲范少勳。



范少勳今選穿Alexander McQueen 2023秋冬系列西裝套裝，代表《歡迎光臨等你來家1》製作團隊踏上紅毯，並以鑲鑽腕錶及珠錶頸鍊及耳環，為造型增添層次感和亮點。

Sandy吳姍儒、鹿希派



▲吳姍儒、鹿希派。



再次以《小明星大跟班》入圍的Sandy吳姍儒這次攜手弟弟鹿希派一起走紅毯，產後7個多月的她狀態恢復超好，今日選穿Elisabetta Franchi深紫色抓皺長洋裝，深V開到腰間，大展自信性感風範。

陳明珠



▲陳明珠。



三金典禮常客主持人陳明珠，這次以《客家采風-山上優雅》入圍，今日選穿獨特設計的白色飄逸長洋裝優雅現身，胸上的超細肩帶和超細繞頸設計，讓看似簡單的造型更有亮點。

峮峮、蔡黃汝



▲峮峮、蔡黃汝。



以節目《飢餓遊戲》入圍的峮峮（吳函峮）與「豆花妹」蔡黃汝，以「黑白配」穿搭一起現身紅毯，但同樣都辣翻全場。蔡黃汝選穿Tarik Ediz白色單肩禮服搭配Jimmy Choo的Bing Sandal水晶綁帶高跟涼鞋，貼合的上身加上腰間抓皺設計，凸顯出飽滿美胸與纖腰，更以總價約170萬Mikimoto珠寶加持女神氣勢；而啦啦隊女神峮峮則是穿著一襲黑色削肩禮服，撞色流線設計不僅吸睛，讓身形看起來更顯纖長，加上裙擺開衩，讓美腿若隱若現，俐落又性感。

蔡詩芸、大嘻哈時代2

▲蔡詩芸與大嘻哈時代2團隊一起踏上紅毯。

近來與老公王陽明感情狀況備受關注的蔡詩芸，與阿達、陳星翰等大嘻哈團隊一起走上星光大道。她今日穿著SAINT LAURENT低胸黑色垂墜設計禮服，大秀緊實肩頸線條與美胸，一轉身美背也一覽無遺，她更以復古妝髮搭配總價近950萬的BOUCHERON大型珠寶耳環、手環與多個戒指，猶如復古女神，辣爆全場。

沈玉琳、Melody



▲沈玉琳與Melody。



《11點熱吵店》的沈玉琳與Melody（殷悅）一起踏上紅毯，Melody穿上Roberto Cavalli水藍色暈染禮服搭配Aquazzura繞踝跟鞋，胸前的抓皺綁帶打造開到腰間的深V，裙擺側邊更開衩到腿根，大展修長美腿，再加上Graff珠寶點綴，猶如仙女降臨；搭擋沈玉琳則是穿上自行準備Dior淺灰色西裝內搭滿版圖騰襯衫，展現不同平常超外放的一面。

鍾欣凌、郭彥均

▲鍾欣凌、郭彥均。

明（21）日戲劇類金鐘獎典禮主持人鍾欣凌，今日先與一同入圍「兒童少年節目主持人獎」的郭彥均踏上紅毯，她穿上荷葉邊設計不規則白色洋裝搭配高馬尾，俏麗現身；郭彥均則是以深藍色絨面西裝展現穩重帥氣的一面，胸前更別上珠寶飾品打造亮點。

林庭玗

▲林庭玗大秀美背與纖腰。



以《無事 坐巴士》入圍「自然科學及人文紀實節目主持人獎」的林庭玗，今日穿著一襲黑色鏤空禮服，不僅腰部、背部挖空，裙身更開衩至大腿根部，纖腰、美腿及美背一次放送。

原子少年



▲原子少年與製作團隊大集合。



入圍「綜藝節目獎」的原子少年及製作團隊一起大集合踏上紅毯，帥到讓人眼睛忙不過來了。

星光紅毯主持人巴鈺與黃豪平

▲星光紅毯主持人巴鈺與黃豪平。



本屆金鐘獎星光大道主持人巴鈺穿著綁帶銀色亮片短上衣搭配藍色緞面長褲，光是顏色就超吸睛，更展現修長窈窕的好身材，；黃豪平則是選穿與巴鈺服裝配色有呼應的一襲深藍色西裝現身，銀飾鈕扣加上拉鍊解構的設計，正式中又帶有活潑感。