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金鐘三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪最美！　蔡黃汝純白仙氣裙緊追

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記者鮑璿安／台北報導

第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮於今（20日）登場，稍早星光大道環節，眾星造型使出渾身解數，《ET FASHION》選出最終「紅毯三美」，由蔡詩芸奪下紅毯最美寶座，她身穿Saint Laurent心型領口禮服，呈現復古又前衛的美感，讓人眼前一亮，而大霈（李霈瑜）、蔡黃汝也都上榜緊追在後。

第三美 大霈（李霈瑜）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，大霈【李霈瑜】、馬大元《換個爸媽過幾天》。（圖／記者林敬旻攝）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，大霈【李霈瑜】、馬大元《換個爸媽過幾天》。（圖／記者林敬旻攝）

▲大霈。（圖／記者林敬旻攝）

大霈以《換個爸媽過幾天》節目入圍本次「兒童少年節目主持人獎」，今夜以午夜藍深V禮服現身紅毯，是本次星光大道中較少出現的色系選擇，流暢的裙襬與俐落剪裁相互迎合下，帶出她女人味的線條。此外，搭配上價值17萬的Mikimoto M Code Liberté系列珍珠串鍊成為畫龍點睛的細節，盡顯典雅風範。

第二美 蔡黃汝

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，蔡黃汝《飢餓遊戲》。（圖／記者李毓康攝）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，蔡黃汝《飢餓遊戲》。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡黃汝這次穿著Tarik Ediz不規則斜肩白色禮服。（圖／記者李毓康攝）

蔡黃汝這次穿著Tarik Ediz不規則斜肩白色禮服，非常符合她本身的溫婉氣質，以略帶衝突性的抓皺、墊肩廓形撐起分量感，成功脫穎而出。她腳踩Jimmy Choo的Bing Sandal水晶綁帶高跟涼鞋呼應，延伸出美腿線條，為了增添氣場，以總價約170萬Mikimoto珠寶輔助造型，果然成功擠進紅毯前三美。

第一美 蔡詩芸

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，《大嘻哈時代2》蔡詩芸。（圖／記者李毓康攝）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，《大嘻哈時代2》蔡詩芸。（圖／記者李毓康攝）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，《大嘻哈時代2》蔡詩芸。（圖／記者李毓康攝）

▲《大嘻哈時代2》蔡詩芸身著Saint Laurent心型領口禮服疊搭手套營造經典又前衛的美感。（圖／記者李毓康攝）

蔡詩芸率領《大嘻哈時代2》節目團隊登上紅毯，她身著Saint Laurent心型領口禮服疊搭手套營造經典又前衛的美感，讓人感到耳目一新，佩戴總價近950萬元的BOUCHERON耳環、手環與戒指相呼應，而奧黛麗赫本式的妝髪完整度堪稱一絕，在今晚辨識度十足，成功奪得本次金鐘紅毯第一美。

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