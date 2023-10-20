fb ig video ETtoday search mobile

紅毯三帥／范少勳灰格西裝配紅底靴秀長腿　曹佑寧高腰毛呢褲牽大黑狗當紳士

>

記者李薇／台北報導

第58屆金鐘獎在20日晚間登場，紅毯上眾星雲集，許多男女星都紛紛換上超強穿搭，展現出最帥氣、美麗的一面，《ET FASHION》就盤點三帥穿搭，看看你心目中的男神有沒有上榜。

第三帥：陳漢典

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】《綜藝大熱門》製作團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳漢典頸間的熊貓項鍊相當可愛。（圖／記者林敬旻攝）

憑藉《綜藝大熱門》入圍金鐘的陳漢典以搞笑的模仿功力，讓現場觀眾瞬間入戲，這次登上紅毯身穿黑灰色的SHIATZY CHEN夏姿・陳2023早秋系列拼接花紗西裝，在脖子上也配戴了QEELIN Bo Bo系列的短版閃鑽熊貓項鍊，中分髮型展現出簡約時尚的態度。

第二帥：曹佑寧

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，曹佑寧《哈囉！毛小孩》。（圖／記者林敬旻攝）

▲曹佑寧當英國紳士帥爆。（圖／記者林敬旻攝）

曹佑寧這次穿搭可以說是突破以往男性西裝的風格，以義大利品牌GCDS的白色襯衫搭配黑色毛呢質感的超高腰褲，特別把領帶紮進褲子裡面，搭配平頭與粗框眼鏡，手上更配戴BOUCHERON的經典戒指，整套穿搭雖然細節滿點，但線條相當俐落，手牽大黑狗真的宛如英國紳士，非常時髦。

第一帥：范少勳

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，范少勳《歡迎光臨等你來家1》製作團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲范少勳以曳地的褲長，讓腿的線條延伸。（圖／記者林敬旻攝）

這次因節目《歡迎光臨等你來家1》入圍的范少勳踏上紅毯，身穿Alexander McQueen 2023秋冬系列的灰色細格紋西裝，腳踩Christian Louboutin鉚釘短靴，稍長的褲長打造出直筒剪裁線條，讓他180公分的身高更顯高挑，頸間配戴簡約閃鑽項鍊，側分的括號瀏海，展現出獨特帥氣魅力。

關鍵字：

金鐘獎, 陳漢典, 曹佑寧, 范少勳, BOUCHERON, Alexander McQueen, Christian Louboutin, GCDS, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘紅毯總覽／蔡詩芸低胸＋美背辣爆現身！Melody高衩秀美腿根本仙女下凡

金鐘紅毯總覽／蔡詩芸低胸＋美背辣爆現身！Melody高衩秀美腿根本仙女下凡

「索隆」新田真劍佑來台今晚行程曝！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

「索隆」新田真劍佑來台今晚行程曝！穿逾4萬元DIOR新球鞋現身機場帥炸

無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

無印良品「美拉德新品」多風格一次滿足！UNIQLO這件情侶一起穿太甜

誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清 壓力一大就想吃？營養師教6招改善「情緒性飲食」：睡飽也很重要 快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度 營養師教你流感怎麼吃　身體快速恢復「飲食懶人包」一次看 5件事代表你正過著許多人的夢想生活　別總用「羨慕」忽視自己的快樂 皮膚科醫師教乳霜「4種隱藏用法」　濕敷＋1步養出細嫩水光肌 金鐘紅毯總覽／蔡詩芸低胸＋美背辣爆全場！Lulu穿「巨型蝴蝶結」超搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面