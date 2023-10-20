紅毯三帥／范少勳灰格西裝配紅底靴秀長腿　曹佑寧高腰毛呢褲牽大黑狗當紳士

記者李薇／台北報導

第58屆金鐘獎在20日晚間登場，紅毯上眾星雲集，許多男女星都紛紛換上超強穿搭，展現出最帥氣、美麗的一面，《ET FASHION》就盤點三帥穿搭，看看你心目中的男神有沒有上榜。

第三帥：陳漢典

▲陳漢典頸間的熊貓項鍊相當可愛。（圖／記者林敬旻攝）

憑藉《綜藝大熱門》入圍金鐘的陳漢典以搞笑的模仿功力，讓現場觀眾瞬間入戲，這次登上紅毯身穿黑灰色的SHIATZY CHEN夏姿・陳2023早秋系列拼接花紗西裝，在脖子上也配戴了QEELIN Bo Bo系列的短版閃鑽熊貓項鍊，中分髮型展現出簡約時尚的態度。

第二帥：曹佑寧

▲曹佑寧當英國紳士帥爆。（圖／記者林敬旻攝）

曹佑寧這次穿搭可以說是突破以往男性西裝的風格，以義大利品牌GCDS的白色襯衫搭配黑色毛呢質感的超高腰褲，特別把領帶紮進褲子裡面，搭配平頭與粗框眼鏡，手上更配戴BOUCHERON的經典戒指，整套穿搭雖然細節滿點，但線條相當俐落，手牽大黑狗真的宛如英國紳士，非常時髦。

第一帥：范少勳

▲范少勳以曳地的褲長，讓腿的線條延伸。（圖／記者林敬旻攝）

這次因節目《歡迎光臨等你來家1》入圍的范少勳踏上紅毯，身穿Alexander McQueen 2023秋冬系列的灰色細格紋西裝，腳踩Christian Louboutin鉚釘短靴，稍長的褲長打造出直筒剪裁線條，讓他180公分的身高更顯高挑，頸間配戴簡約閃鑽項鍊，側分的括號瀏海，展現出獨特帥氣魅力。