fb ig video ETtoday search mobile

金鐘時尚／綜藝三王一后衣品超高　胡瓜清瘦、吳宗憲回春10歲　

>

▲▼金鐘獎三王一后 。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜藝三王一后紅毯衣品很高。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第58屆金鐘獎今晚登場，紅毯上星光熠熠，除了最美最帥搶奪目光外，綜藝三王一后的造型也很強，像是吳宗憲、胡瓜、曾國城、陶晶瑩不約而同都以黑白裝扮現身，視覺年齡不輸年輕一輩，讓人看了眼睛一亮。

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，胡瓜【胡自雄】、賴慧如《最強綜藝秀》。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第58屆金鐘獎節目類星光大道，胡瓜、《最強綜藝秀》團隊。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎Golden Bell Awards）

▲（圖／翻攝自Youtube/金鐘獎 Golden Bell Awards）

#胡瓜

胡瓜穿LV黑色西裝搭配白襯衫、黑領結，屬於正式的男士禮服，雖然看起來中規中矩，但很適合正式場合，西裝面料上的LV Monogram老花圖案若隱若現，低調卻展現細節，尤其最近瘦身成功的身材，整個人神清氣爽。

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，吳宗憲、陳漢典、Lulu【黃路梓茵】《綜藝大熱門》製作團隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道， 吳宗憲、KID【林柏昇】、謝坤達《綜藝玩很大》製作團隊。（圖／記者林敬旻攝）

#吳宗憲

吳宗憲選擇LV的黑灰色Danimer格紋西裝，以黑色上衣取代白色襯衫，加入輕鬆感，還戴上黑色墨鏡，整個巨星風範，乍看整個回春至少10歲。緊接他又換上一身淺紫色西裝，效果感十足。

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，曾國城《一字千金 筆武大匯》。（圖／記者林敬旻攝）

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，曾國城《一字千金 筆武大匯》。（圖／記者林敬旻攝）

#曾國城

曾國城也選擇一身黑色西裝走上紅毯，多層次穿搭上整個造型不無聊，同色細條紋西裝幫助拉長身材比例，搭配造型墨鏡，營造一種有趣的賭神氛圍。

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，陶晶瑩《哈囉！毛小孩》。（圖／記者林敬旻攝）

#陶晶瑩

陶晶瑩選擇Valentino Black Tie 2023秋冬系列服裝，以大尺寸圓點西裝外套，打造下半身失蹤穿法，白襯衫上搭配黑色領帶，呈現時髦學院風氛圍，搭配醒目紅唇，輕鬆成為紅毯亮點。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘58紅毯, 金鐘58, 第58屆金鐘獎, 2023金鐘獎, 胡瓜, 曾國城, 陶晶瑩, 吳宗憲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘紅毯總覽／Melody高衩秀美腿根本仙女下凡！Lulu「巨型蝴蝶結」超搶鏡

金鐘紅毯總覽／Melody高衩秀美腿根本仙女下凡！Lulu「巨型蝴蝶結」超搶鏡

紅毯三帥／范少勳灰格西裝配紅底靴秀長腿　曹佑寧高腰毛呢褲牽大黑狗當紳士

紅毯三帥／范少勳灰格西裝配紅底靴秀長腿　曹佑寧高腰毛呢褲牽大黑狗當紳士

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘紅毯三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪第一！蔡黃汝純白仙氣裙緊追 金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變 「索隆」新田真劍佑來台狂灌波霸奶茶　跑卡地亞趴「想包整套」 誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清 金鐘紅毯三帥／范少勳奪冠「西裝裡是空的」　亞軍曹佑寧胸部以下都是腿 金鐘時尚／綜藝三王一后衣品超高　胡瓜清瘦、吳宗憲回春10歲　 J.Sheon身心愉悅的秘密是滑板　 lululemon台北101沉浸式空間「限時2天」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面