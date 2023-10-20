金鐘時尚／綜藝三王一后衣品超高　胡瓜清瘦、吳宗憲回春10歲　

▲綜藝三王一后紅毯衣品很高。（圖／記者林敬旻攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第58屆金鐘獎今晚登場，紅毯上星光熠熠，除了最美最帥搶奪目光外，綜藝三王一后的造型也很強，像是吳宗憲、胡瓜、曾國城、陶晶瑩不約而同都以黑白裝扮現身，視覺年齡不輸年輕一輩，讓人看了眼睛一亮。

▲（圖／翻攝自Youtube/金鐘獎 Golden Bell Awards）

#胡瓜

胡瓜穿LV黑色西裝搭配白襯衫、黑領結，屬於正式的男士禮服，雖然看起來中規中矩，但很適合正式場合，西裝面料上的LV Monogram老花圖案若隱若現，低調卻展現細節，尤其最近瘦身成功的身材，整個人神清氣爽。

#吳宗憲

吳宗憲選擇LV的黑灰色Danimer格紋西裝，以黑色上衣取代白色襯衫，加入輕鬆感，還戴上黑色墨鏡，整個巨星風範，乍看整個回春至少10歲。緊接他又換上一身淺紫色西裝，效果感十足。

#曾國城

曾國城也選擇一身黑色西裝走上紅毯，多層次穿搭上整個造型不無聊，同色細條紋西裝幫助拉長身材比例，搭配造型墨鏡，營造一種有趣的賭神氛圍。

#陶晶瑩

陶晶瑩選擇Valentino Black Tie 2023秋冬系列服裝，以大尺寸圓點西裝外套，打造下半身失蹤穿法，白襯衫上搭配黑色領帶，呈現時髦學院風氛圍，搭配醒目紅唇，輕鬆成為紅毯亮點。