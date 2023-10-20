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J.Sheon身心愉悅的秘密是滑板　 lululemon台北101沉浸式空間「限時2天」

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記者鮑璿安／台北報導

加拿大瑜伽服飾品牌 lululemon 本周末在台北101的5樓双融域打造沉浸式體驗空間及品牌大使體驗課程，今（20日）搶先邀請歌手J.Sheon等人揭開序幕，分享自己日常放鬆身心的秘密，J.Sheon表示最近迷上滑板運動，掌握雙腳和板子之間的狀態非常有挑戰性。

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲J.Sheon分享自己迷上滑板運動放鬆身心 。（圖／品牌提供）

lululemon「擁抱身心體驗」代表不同年紀、性別、身份分享自己身心幸福的小訣竅，J.Sheon透露自己當唱歌無法達到想要的境界時，會讓自己暫時抽離，面對問題秉持著能解決就盡力做，但遇到無法處理的狀況，就會「let it go」不再多想。他也提到最近熱衷於滑板運動，因為可以暫時放下煩惱，與朋友運動一同交流技巧。

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲▼ lululemon 。（圖／品牌提供）

▲ lululemon Find Your Wellbeing 擁抱身心體驗台灣專場10月21日至22日登場 。（圖／品牌提供）

根據連續三年發布的「全球幸福感報告」，發現多達五成的受調者無法展現自我最佳狀態，其中又以男性族群及Z世代居首在找尋身心幸福的課題上面臨社會價值觀挑戰。對此，品牌在各地推行 「Fine Your Wellbeing 找尋身心幸福」活動，首次在台灣舉辦擁抱身心體驗，涵蓋沉浸式的冥想練習，互動打卡牆以及瑜伽、皮拉提斯體驗課程，在10月21日至22日登場，民眾可通過線上預約免費體驗沉浸式展覽。

居家穿著亦是放鬆身心的一環，以高級羊絨聞名的義大利百年品牌Loro Piana，10月13日至29日帶來旗下 Cocooning Collection台北101獨家限定店，Cocooning 是品牌在2023春夏首度推出以柔軟布料為主的家居服系列，此季首發男裝，使用Aircash或棉、羊絨和羊毛混紡布料打造毛衣、套頭衫和長褲，組成柔軟造型。

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

▲Loro Piana Cocooning Collection台北限定店開幕。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：

lululemon, J.Sheon, 台北101

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