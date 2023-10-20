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金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

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記者李薇／台北報導　圖／記者李毓康、林敬旻攝

第58屆金鐘獎頒獎典禮在20日晚間舉行，紅毯星光熠熠，《ET FASHION》也在IG限時動態讓網友票選最帥氣的男星與最美麗的女星，由「時尚媽咪」Melody以平均分數9.6的高分，狠甩其他女藝人穿搭，男生則是由坤達穿裙裝拿下紅毯最帥，人氣超高。

【網友票選：紅毯三美】

季軍：蔡黃汝，平均得分8.7分

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，蔡黃汝《飢餓遊戲》。（圖／記者李毓康攝）

「豆花妹」蔡黃汝這次跟峮峮一白一黑走紅毯，她身穿整套白色緞面禮服，在左肩與右腿製作出立體的層次曲線堆疊，並且在右腿間打造開高衩的設計，露出纖細美腿，與「夢幻婚鞋」JIMMY CHOO搭配MIKIMOTO Akoya珍珠點綴，仙氣的穿搭很得網友喜歡。

亞軍：大霈，平均得分9.0分

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，大霈【李霈瑜】、馬大元《換個爸媽過幾天》。（圖／記者林敬旻攝）

身材超好的大霈憑藉《換個爸媽過幾天》節目入圍，登場紅毯，身穿黑色修身剪裁的細肩帶禮服亮相，腳踩具有閃閃亮片的高跟鞋，脖子佩戴17萬2000元的Mikimoto M Code Liberté 系列珍珠串鍊，耳朵上還有21萬2000元Universe Elements系列鑽石珍珠耳環，點綴璀璨造型。

冠軍：Melody，平均得分9.6分

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，沈玉琳、Melody《11點熱吵店》。（圖／記者李毓康攝）

「時尚媽咪」Melody雖然已經44歲，但在紅毯上的表現超強，完全不輸年輕人，以一席湖水藍綠色暈染的Roberto Cavall禮服，深V卻不會過於裸露的性感，搭配簡約黑色Aquazzura繞踝跟鞋，鬆弛感滿點，果然也以接近平均分數10滿分，狠甩其他女星，奪得紅毯最美。

【網友票選：紅毯三帥】

季軍：范少勳，平均得分8.8分

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，范少勳《歡迎光臨等你來家1》製作團隊。（圖／記者林敬旻攝）

獲得媒體穿搭好評的范少勳在網友心中也是帥氣代表，Alexander McQueen 2023秋冬系列的灰色細格紋西裝、腳踩Christian Louboutin鉚釘短靴，拖地褲長打造出直筒剪裁線條，讓他180公分的身高更顯高挑，頸間配戴簡約閃鑽項鍊，側分括號瀏海展現獨特帥氣魅力。

亞軍：黃偉晉，平均得分9分

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道，黃偉晉《哈囉！毛小孩》。（圖／記者林敬旻攝）

以綜藝節目《哈囉！毛小孩》入圍的黃偉晉這次穿搭超性感，胸前大深V的設計直接開衩到肚臍，緞面的襯衫上衣搭配霧面西裝，展現出層次感穿搭，脖子上簡約細緻的銀色項鍊，讓胸前不會過於無聊，整體穿搭很像中古世紀的吸血鬼，有種古典的美感。

冠軍：坤達，平均得分9.2分

▲第58屆電視金鐘獎節目類星光大道， 謝坤達《綜藝玩很大》製作團隊。（圖／記者林敬旻攝）

在紅毯拿下人氣最高的坤達更是以裙裝亮相！身著Versace黑色修身西裝，底下竟然不是搭配西裝褲，以打褶半身裙展現出獨特的氣息，腳踏Christian Louboutin Our Sand And Glory黑色綁帶長靴，兩者竟然搭配得恰到好處，深受粉絲喜愛。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘58, 蔡黃汝, 大霈, Melody, 范少勳, 黃偉晉, 坤達, 穿搭, 時尚

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