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金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

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▲▼ 陳亞蘭連換5套化身嘻哈Rapper、仙姑。（圖／三立提供）

▲陳亞蘭堪稱史上最百變主持人，化身rapper裝扮讓人超驚豔。（圖／三立提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

第58屆金鐘獎延續去年舉辦方式，再度將「節目類」與「戲劇類」分成兩天舉行，而今（20日）晚間率先登場的節目類金鐘獎，典禮主持人由去年拿下「金鐘視帝」的陳亞蘭搭擋劉品言擔任，兩人主持、串場設計順暢又豐富外，造型更是大有看頭！尤其陳亞蘭在典禮上連換5套服裝，不僅有致敬師傅楊麗花的即視感，角色造型更在男女老幼中反覆橫跳，堪稱有史以來最百變多元的三金主持人。

▲金鐘獎陳亞蘭。（圖／三立提供）

典禮一開場兩位主持人現身引言時，陳亞蘭穿著復古廓型的黑白漸層魚尾禮服，難得小露性感，展現優雅女人味。她更配戴總價約1400萬的PIAGET珠寶，包含鑲鋪美鑽的Limelight Gala玫瑰金珠寶腕錶映襯毛絨飾邊袖套，搭配如同火焰熊騰造型的Extraordinary Lights 頂級珠寶系列18K白金紅寶石耳環，更加持高雅奢華氣勢；而劉品言則穿著一襲鑲鑽蓬袖貼身長禮服，腰間挖空設計，強調出高腰線，讓身形更修長。

▲金鐘陳亞蘭 。（圖／三立提供）

接著在介紹阿跨面、潮州土狗、熊仔等人氣rapper表演節目時，陳亞蘭換上NAMESAKE淺藍色寬鬆上衣和寬褲，搭配oversize格紋外套，頭上更套上許多韓星都愛的蘇格蘭設計師品牌Charles Jeffrey Loverboy毛帽、穿上HOGAN板鞋，打造多層次嘻哈風穿搭，大秀一段台語Rap，出人意料的裝扮驚艷全場。

▲金鐘獎陳亞蘭。（圖／三立提供）

唱完rap不久，陳亞蘭馬不停蹄又換上白襯衫打領結，再套上條紋「圍兜兜」和手拿棒棒糖道具打造童趣感，化身「小男孩」與劉品言合體。

▲金鐘獎陳亞蘭。（圖／三立提供）

在頒發「益智及實境節目主持人獎」前，陳亞蘭再度換裝，穿上夏姿刺繡長袍並紮起髮髻，手拿拂塵和道士搖鈴，化身「仙姑」爲與劉品言一起為各位入圍者「卜卦」。除了造型加持，台詞更是流利到位，將仙姑形象演繹的靈活靈現。

▲金鐘陳亞蘭 。（圖／三立提供）

而在今晚最後一個「綜藝節目獎」後，兩位主持人與得獎的《最強綜藝秀》團隊在台上做結語，陳亞蘭又換上帥氣俐落的BALMAIN金屬飾扣西裝套裝，這套無分性別的西裝，連BALMAIN設計師本人都穿過，由史上首位以戲劇男角色入圍以及獲獎的女性演員陳亞蘭來演繹，更完美呈現這套服裝的獨特設計風格。

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金鐘獎, 金鐘58紅毯, 金鐘58, 第58屆金鐘獎, 2023金鐘獎陳亞蘭, 劉品言, 主持人

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