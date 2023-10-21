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小狐狸青春露、芭比卸妝巾　超可愛聯名好用又療癒

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聯名系列的小物，總是可以吸引粉絲入手，華麗的新包裝搭配上經典不變的好用保養，入手也有療癒好心情，以下就盤點多款可愛的美妝單品，趕快先掌握最新資訊。

＃SK-II x MAISON KITSUNÉ 青春露

▲SK-II,蘭芝,MakeUp Eraser,保養,聯名,。（圖／品牌提供）

SK-II每年都會有限定版的青春露，讓粉絲保養之餘，也可以收集可愛瓶身，最近就攜手時尚品牌MAISON KITSUNÉ，推出兩款限定的瓶身，以藍色或是紅色為基底，上面手繪可愛的小狐狸，展現出可愛又活力的感覺。

＃蘭芝 X ChiChi 87小兔 水酷修護保濕精華

▲SK-II,蘭芝,MakeUp Eraser,保養,聯名,。（圖／品牌提供）

慶祝品牌20周年，蘭芝與LINE貼圖插畫家ChiChi 87小兔合作，推出超可愛的療癒周邊，最實用的針織毛線袋，上面擁有超可愛的大頭兔子，以及繽紛的顏色，只要購買水酷修護保濕精華50ml正貨就可以擁有，凡購買任一商品，即可以399元加購87小兔開心披肩毯。

＃MakeUp Eraser x Barbie 原創魔法卸妝巾

▲SK-II,蘭芝,MakeUp Eraser,保養,聯名,。（圖／品牌提供）

攜手現在風靡全球的Barbie，MakeUp Eraser將原創魔法卸妝巾通通換上繽粉的粉紅色設計，上面不僅有潮流感十足的芭比，中央粉紅色的絲帶更是美到不行，連卸妝都可以很有儀式感，真的有夠時髦，當然要整組入手。

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關鍵字：

SK-II, 蘭芝, MakeUp Eraser, 保養, 聯名

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