萬聖節髮上搞鬼　頭上長角、小精靈當主角Q爆

▲模特兒戴亞歷山卓小魔女髮箍，4,900元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月31日萬聖節前夕，不少小朋友已開始大玩變裝，大人不想穿全套，也能戴上小配件過節，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）推出橘黑相間的毛怪、南瓜臉、巫婆帽造型髮飾，以及戴著黑色蝴蝶結領飾的白色鬼精靈、Happy黑皮鬼髮夾應景，還有讓頭上長角的鏤空魔女牛角髮箍，俏皮可愛設計呼應過節氣氛。

▲（左）亞歷山卓點綴南瓜與黑皮鬼的仕女夾，3,400元、亞歷山卓鬼靈精仕女夾，3,400元。

法國生產製造的亞歷山卓髮飾，強調採用頂級醋酸纖維，層層疊入大量天然棉花纖維，因此具高延展且不易脆裂特性，戴起來舒適不壓迫頭皮，且展現迷人的光澤，新款萬聖節髮飾兼具上述特色，同時以搞怪的精靈、毛怪以及萬聖節不可或缺的元素南瓜、巫婆帽造型創作髮飾，為整體造型增添亮點。

▲亞歷山卓小毛怪豆扣夾，2,600元。

Swatch旗下BIG BOLD BIOCERAMIC萬聖節腕錶IT'S SPOOKY TIME的設計也充滿趣味，骷髏頭圖案面盤結合日曆輪，因此骷髏頭的眼珠可以轉動，從綠紅色眼珠會轉成全黑，露出詭異表情，成功吸睛。

▲Swatch萬聖節應景的IT'S SPOOKY TIME腕錶，骷髏頭眼睛會轉動，4,350元。（圖／Swatch提供）