周杰倫替佳士得挑名畫不忘秀魔術　逾11億藍鑽同場放閃

▲周杰倫與佳士得合作精選藝術品，舉辦千禧後晚間拍賣。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHRISTIE’S）香港秋拍將於11月24日至12月2日在香港會議展覽中心舉行，本周末於台北萬豪酒店博覽廳舉辦預覽會，入口處大紅區域就是天王周杰倫與佳士得專家合作精選的「千禧後晚間拍賣」畫作，他還特別拍變魔術影片為此合作宣傳；同場另一亮點是將於11月7日登上日內瓦拍賣會的17.61克拉IF等級濃彩藍鑽Bleu Royal，是拍賣會歷來最大的同等級藍鑽，估價約1,132,190,000元起。





▲周杰倫在佳士得宣傳片中表演魔術。





▲周杰倫選擇的艾德里安格尼畫作《無眼簾》，估價約157,105,000元起。

周杰倫醉心於藝術收藏，尤其支持新世代藝術家，此次與佳士得攜手為「千禧後晚間拍賣」精選拍品，據悉他尤其鍾情艾德里安格尼畫作《無眼簾》，估價超過1.5億元；而在二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，重量級作品為常玉《花毯上的側臥裸女》，是藝術家早期側臥裸女作品，首度在拍賣會亮相引發轟動。





▲佳士得香港將於11月28日拍賣常玉油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，估價約413,200,000元起。





▲佳士得香港11月30將呈獻天民樓珍藏專場拍賣，焦點為元代青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，估價約82,640,000元起。

台灣收藏家的品味與實力在藝術界、古董圈、珠寶與名錶圈備受肯定，佳士得將香港秋拍、日內瓦珠寶拍賣與紐約藝術拍賣的話題之作，全都引進台灣展出。預估價上億元的傑作除了日內瓦專拍中上看11億元的頂級藍鑽，香港秋拍還端出拍賣史上最碩大內部無瑕的15.48克拉內部無瑕濃彩粉紅鑽石THE PINK SUPREME，估價約289,240,000元起。





▲佳士得日內瓦將於11月7日上拍拍賣會歷來最大、17.61克拉IF等級濃彩藍鑽Bleu Royal，估價約1,132,190,000元起。





▲佳士得香港秋拍珠寶領銜之作為拍賣史上最碩大內部無瑕的15.48克拉內部無瑕濃彩粉紅鑽石THE PINK SUPREME，估價約289,240,000元起。

▲佳士得香港秋拍蒐羅40.05 克拉D Type IIa內部無瑕戈爾康達鑽石及粉紅鑽石項鍊，估價約117,762,000元起。

佳士得香港秋拍預覽會的另一焦點巨鑽為40.05 克拉D Type IIa 內部無瑕戈爾康達鑽石及粉紅鑽石項鍊，身價也有望破1.1億元。而名錶與中國瓷器藝術品部秋拍話題之作也都來源顯赫，鐘錶部門受一位收藏資歷超過40年的歐洲收藏家委託，舉辦「匠·豎系列」鐘錶拍賣，拍品涵蓋PP、AP以及獨立製錶品牌Akrivia 與Voutilainen等142只名錶；中國瓷器與藝術品部則呈獻天民樓珍藏專場拍賣，匯聚15件元、明、清重要瓷器，其中元代青花瓷更是首次現身市場。





▲佳士得香港上拍歐洲單一藏家「匠·豎系列」中PP型號1436腕錶，此面盤設計可能是世上獨一無二，估價約16,537,000元起。

國際拍賣行不僅舉辦線上與線下拍賣會，也朝多角化經營拓展新客源，富藝斯（Phillips）2019年在倫敦開設首家Phillips Perpetual鐘錶零售店，4年來已經銷售超過500只錶，當中7成為拍賣行的新客，他們不僅在實體店搜尋心儀錶款，也因此踏入鐘錶拍賣行列，去年在富藝斯鐘錶拍賣投得前兩大高價成交拍品的買家都是錶店的客戶，讓富藝斯有信心前進亞洲，近日於香港中環歷史建築畢打行The Pedder Arade商場，開設全球第二家實體鐘錶店。





▲富藝斯於香港中環開設Phillips Perpetual鐘錶零售店。（圖／翻攝富藝斯IG）