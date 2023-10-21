fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫替佳士得挑名畫不忘秀魔術　逾11億藍鑽同場放閃

>

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲周杰倫與佳士得合作精選藝術品，舉辦千禧後晚間拍賣。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（CHRISTIE’S）香港秋拍將於11月24日至12月2日在香港會議展覽中心舉行，本周末於台北萬豪酒店博覽廳舉辦預覽會，入口處大紅區域就是天王周杰倫與佳士得專家合作精選的「千禧後晚間拍賣」畫作，他還特別拍變魔術影片為此合作宣傳；同場另一亮點是將於11月7日登上日內瓦拍賣會的17.61克拉IF等級濃彩藍鑽Bleu Royal，是拍賣會歷來最大的同等級藍鑽，估價約1,132,190,000元起。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲周杰倫在佳士得宣傳片中表演魔術。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲周杰倫選擇的艾德里安格尼畫作《無眼簾》，估價約157,105,000元起。

周杰倫醉心於藝術收藏，尤其支持新世代藝術家，此次與佳士得攜手為「千禧後晚間拍賣」精選拍品，據悉他尤其鍾情艾德里安格尼畫作《無眼簾》，估價超過1.5億元；而在二十及二十一世紀藝術晚間拍賣，重量級作品為常玉《花毯上的側臥裸女》，是藝術家早期側臥裸女作品，首度在拍賣會亮相引發轟動。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲佳士得香港將於11月28日拍賣常玉油畫鉅作《花毯上的側臥裸女》，估價約413,200,000元起。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲佳士得香港11月30將呈獻天民樓珍藏專場拍賣，焦點為元代青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶，估價約82,640,000元起。

台灣收藏家的品味與實力在藝術界、古董圈、珠寶與名錶圈備受肯定，佳士得將香港秋拍、日內瓦珠寶拍賣與紐約藝術拍賣的話題之作，全都引進台灣展出。預估價上億元的傑作除了日內瓦專拍中上看11億元的頂級藍鑽，香港秋拍還端出拍賣史上最碩大內部無瑕的15.48克拉內部無瑕濃彩粉紅鑽石THE PINK SUPREME，估價約289,240,000元起。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲佳士得日內瓦將於11月7日上拍拍賣會歷來最大、17.61克拉IF等級濃彩藍鑽Bleu Royal，估價約1,132,190,000元起。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲佳士得香港秋拍珠寶領銜之作為拍賣史上最碩大內部無瑕的15.48克拉內部無瑕濃彩粉紅鑽石THE PINK SUPREME，估價約289,240,000元起。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲佳士得香港秋拍蒐羅40.05 克拉D Type IIa內部無瑕戈爾康達鑽石及粉紅鑽石項鍊，估價約117,762,000元起。

佳士得香港秋拍預覽會的另一焦點巨鑽為40.05 克拉D Type IIa 內部無瑕戈爾康達鑽石及粉紅鑽石項鍊，身價也有望破1.1億元。而名錶與中國瓷器藝術品部秋拍話題之作也都來源顯赫，鐘錶部門受一位收藏資歷超過40年的歐洲收藏家委託，舉辦「匠·豎系列」鐘錶拍賣，拍品涵蓋PP、AP以及獨立製錶品牌Akrivia 與Voutilainen等142只名錶；中國瓷器與藝術品部則呈獻天民樓珍藏專場拍賣，匯聚15件元、明、清重要瓷器，其中元代青花瓷更是首次現身市場。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲佳士得香港上拍歐洲單一藏家「匠·豎系列」中PP型號1436腕錶，此面盤設計可能是世上獨一無二，估價約16,537,000元起。

國際拍賣行不僅舉辦線上與線下拍賣會，也朝多角化經營拓展新客源，富藝斯（Phillips）2019年在倫敦開設首家Phillips Perpetual鐘錶零售店，4年來已經銷售超過500只錶，當中7成為拍賣行的新客，他們不僅在實體店搜尋心儀錶款，也因此踏入鐘錶拍賣行列，去年在富藝斯鐘錶拍賣投得前兩大高價成交拍品的買家都是錶店的客戶，讓富藝斯有信心前進亞洲，近日於香港中環歷史建築畢打行The Pedder Arade商場，開設全球第二家實體鐘錶店。

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲▼佳士得,富藝斯 。（圖／公關照）

▲富藝斯於香港中環開設Phillips Perpetual鐘錶零售店。（圖／翻攝富藝斯IG）

►風・Luxury／拍賣行香港開錶店搶新客　冰藍色勞力士打頭陣

►搶手芭蕾舞伶胸針現身富藝斯拍場　與54克拉黃鑽先到台北展

 

關鍵字：

佳士得, CHRISTIE’S, 富藝斯, Phillips

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

萬聖節髮上搞鬼　頭上長角、小精靈當主角Q爆

萬聖節髮上搞鬼　頭上長角、小精靈當主角Q爆

排隊才買得到的AP複雜功能錶大集合！　29只古董與當代錶秀真功夫

排隊才買得到的AP複雜功能錶大集合！　29只古董與當代錶秀真功夫

一錶難求的潛水錶公開展　Blancpain五十噚70周年紀念款壓軸登場

一錶難求的潛水錶公開展　Blancpain五十噚70周年紀念款壓軸登場

蕭敬騰婚紗照秀賣光光的86萬「錶王」　新娘造型又美又帥 沛納海兩地時間錶男女都能駕馭　黑白款最耐看 海瑞溫斯頓50億珠寶襲台　大克拉寶石慶晶華店嶄新開幕 起底「嚴凱泰遭變賣的AP錶」！品牌125周年款超稀有　擁11項複雜功能 嚴凱泰千萬名錶遭變賣錶迷痛心　呼籲億元收藏辦「鐘錶博物館」 趙麗穎零負評穿搭太神　難得性感深V繼續飄仙氣 昆凌俏麗網球裝曝不科學身材　11萬項鍊陪練球

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面