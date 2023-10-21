fb ig video ETtoday search mobile

金鐘紅毯總覽／許瑋甯壓軸薄紗解放美腿！ 桂綸鎂人間香奈兒仙氣難超越

>

記者鮑璿安／台北報導

2023第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（21日）登場，本次主持人由蔡昌憲及楊小黎擔任，備受矚目的作品包含《模仿犯》、《她和她的她》、《人選之人—造浪者》等，許瑋甯、桂綸鎂、吳慷仁、王淨、薛仕凌、劉冠廷、孫可芳等人都將陸續現身紅毯，《ET FASHION》本篇會不斷更新今晚的星光大道精彩造型，以下一次揭曉！

許瑋甯、李程彬

▲金鐘 。（圖／三立提供）

▲許瑋甯 。（圖／三立提供）

▲金鐘 。（圖／三立提供）

▲李程彬 。（圖／三立提供）

《她和她的她》在金鐘58入圍7項大獎，女主角許瑋甯、男主角李程彬壓軸登場，許瑋甯以仙氣禮服展現高質感，流暢的抓皺裙身帶來分量感，尤其是一雙緞面手套的畫龍點睛，呈現了獨有的復古質感。李程彬以GIVENCHY 工坊訂製西服系列配高領上衣，剪裁迎合緊實體態，高顏值同框超有話題。

桂綸鎂

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲桂綸鎂 。（圖／攝影中心攝）

桂綸鎂穿著香奈兒 2023/24 秋冬高級時裝系列山茶花刺繡絲絨長洋裝仙氣登場，黑白圖騰盡顯素雅面貌，卻不失高貴態度，總價破千萬的香奈兒珠寶Aigle Protecteur 耳環與 Aigle Cambon 戒指點綴，掀起今晚的又一高潮。

吳慷仁

▲金鐘 。（圖／三立提供）

▲吳慷仁 。（圖／三立提供）

以《模仿犯》一劇入圍本屆金鐘獎戲劇節目男主角獎的吳慷仁，今晚穿著Giorgio Armani 2023秋冬男裝，內斂的黑色系看似低調，其外套領口上的閃亮綴飾成為點綴，帥度逼人。 

薛仕凌

▲金鐘 。（圖／三立提供）

▲薛仕凌 。（圖／三立提供）

薛仕凌以FERRAGAMO 2023 秋冬系列黑白翻領西裝，簡約線條迎合他的男人味，特殊翻領成為頸部亮點所在，腳踩Christian Louboutin的Aiglissima黑色小牛皮尖頭靴，配戴總價近 1000 萬卡地亞美洲豹頂級珠寶系列作品，準備以超強氣勢角逐視帝寶座。

林予晞

▲金鐘 。（圖／三立提供）

▲林予晞（右） 。（圖／三立提供）

林予晞身穿CELINE BY HEDI SLIMANE水鑽刺繡禮服登場，展現高雅大器風範，裙裝曲線勾勒她俐落身線，與BVLGARI總價值近新台幣870萬元珠寶相襯，又美又具有張力的造型讓人眼前一亮。

姚淳耀

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲姚淳耀 。（圖／攝影中心攝）

姚淳耀穿著CELINE HOMME亮片刺繡經典西服搭配棉質府綢襯衫，與PIAGET珠寶相互映襯，沉穩內斂中蘊藏華麗氣息。

王淨

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，王淨（圖／攝影中心攝）

▲王淨。（圖／攝影中心攝）

王淨身穿Ralph Lauren 2023春季系列禮服，橘色大廓形削肩剪裁成為亮點，又是本次紅毯色系上的一大跳躍，來勢洶洶搶第一美，細膩的腰帶輔助比例，非常有新生代女神的氣勢。

蔡淑臻、朱軒洋

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，蔡淑臻、朱軒洋（圖／攝影中心攝）

▲蔡淑臻、朱軒洋（圖／攝影中心攝）

蔡淑臻換上Vivienne Westwood霸氣性感的特色抓皺平口禮服展露深V，搭配寶格麗BVLGARI具有分量感的項鏈點綴頸部曲線，美得優雅大方。朱軒洋此次穿著CELINE HOMME亮片刺繡蝴蝶結羊毛短外套，腳踩亮面小牛皮短靴，整體造型散發他獨特的率性搖滾風格。

劉冠廷、孫可芳

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，（圖／攝影中心攝）

▲劉冠廷與妻子孫可芳。（圖／攝影中心攝）

入圍「最佳迷你劇集男主角獎」的劉冠廷與妻子孫可芳剛公佈懷孕喜訊，成為最閃搭檔現身紅毯，兩人默契的黑白配造型經典典雅，劉冠廷穿BALMAIN 2023秋冬系列雙層拼接縐紗西裝套裝，低調搭配Christian Louboutin Chambeliss 銀色珠飾黑色鱷魚皮壓紋皮鞋，孫可芳以Solace London禮服作為孕婦紅毯穿搭，疊搭總價逾 600 萬卡地亞美洲豹珠寶系列作品，形成造型亮點。

安心亞

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲安心亞 。（圖／攝影中心攝）

安心亞以《牛車來去》首度入圍金鐘視后，她今晚穿著 Ralph Lauren 2023春夏深U廓形的閃片禮服，包裹著S曲線身材，戴De Beers 6,245,000元黃鑽白鑽珠寶，以超強氣勢成為今晚的紅毯亮點。

莊凱勛

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，（圖／攝影中心攝）

▲莊凱勛。（圖／攝影中心攝）

曾拿下視帝的莊凱勛今年佩戴上Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶，價值約400萬的石上鳥高級珠寶系列胸針， 點綴沉穩內斂的深色系西裝造型。

丁寧、林奕嵐

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲《她和她的她》丁寧（左）、林奕嵐 。（圖／攝影中心攝）

《她和她的她》丁寧、林奕嵐演技亮眼，劇中母女檔一同步上紅毯，丁寧以性感的中空深V禮服現身，林奕嵐本身的混血臉孔加持簡單剪裁的黑色禮服，顯得氣質不俗。

蔡亘晏

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲蔡亘晏 。（圖／攝影中心攝）

蔡亘晏穿上馬賽克圖騰般的不規則方塊拼接薄紗禮服，在今夜較多黑色系造型的紅毯上，營造了一絲變化性。此外，以Chaumet經典的Joséphine系列加綴，珍珠的溫潤柔美和鑽石的璀璨火光映襯，腳踩Rene Caovilla旗下Sinner Platform高跟鞋呼應，鞋履纖細的繫帶和粗跟，以平衡整體的設計。

黃河

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，黃河。（圖／攝影中心攝）

▲黃河。（圖／攝影中心攝）

黃河以CELINE HOMME柔軟羊皮飾釘西部風格外套與豹紋褲進行混搭，為紅毯注入一絲輕鬆活力，搭配Tiffany & Co. HardWear系列18K金鏈結設計項鍊襯出男神氣場。

陳妤

▲▼陳妤 。（圖／攝影中心攝）

▲陳妤 。（圖／攝影中心攝）

陳妤身穿Louis Vuitton 路易威登黑色禮服，唯美打造出裙身的戲劇性皺褶，與細腰帶形成衝突反差，散發柔中帶剛的性質。

米可白

▲▼金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲米可白 。（圖／攝影中心攝）

米可白以純白色上下全開的斜肩禮服勾勒出美腿，細膩閃片點綴光澤感，散發有別於以往的美感。

夏于喬

▲▼首圖。第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，夏于喬。（圖／攝影中心攝）

▲夏于喬。（圖／攝影中心攝）

夏于喬穿著率性的平口黑色長禮服登場，硬挺的抓皺曲線非常有記憶點，佩戴Damiani 2,774,000元珠寶，與一雙透膚的手套加持，造型感非常完整，變身復古女伶。

黃珮琪

▲金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲黃珮琪 。（圖／攝影中心攝）

凱渥新生代演員黃珮琪以「姊姊」入圍迷你劇集最具潛力新人獎，一走上紅毯就氣場非凡，以CELINE BY HEDI SLIMANE刺繡禮服，鏤空的吊帶裙盡顯性感體態，轉身之際露出美背曲線，穿戴伯爵總價約NT$10,520,000珠寶，搭配黑色高跟涼鞋輔助，令人難以忽視。

王渝屏

▲▼ 金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲王渝屏 。（圖／攝影中心攝）

王渝屏身為香奈兒品牌好友，這次以2023 春夏高級時裝系列黑色絲質削肩開叉長洋裝氣質亮相，側面鏤空的蝴蝶結詮釋出性感和俏皮姿態。

王敏淳

▲金鐘 。（圖／攝影中心攝）

▲《機智校園生活》王敏淳 。（圖／攝影中心攝）

《機智校園生活》王敏淳入圍本屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，她的紅毯初體驗選擇了廓形簡單的黑色禮服彰顯本身的仙氣，以甜美笑容感染眾人。

蔡昌憲及楊小黎

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，楊小黎，蔡昌憲。（圖／記者周宸亘攝）

▲第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，主持人楊小黎（左）、蔡昌憲。（圖／記者周宸亘攝）

主持人蔡昌憲及楊小黎以默契的黑色系造型登上紅毯揭開序幕，楊小黎身穿俐落的斜肩傘狀裙彰顯氣場，點綴上蝴蝶結十分童趣可愛，蔡昌憲以西裝內搭透視網紗上衣展現若有似無的曲線。

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘58紅毯, 金鐘58, 第58屆金鐘獎, 2023金鐘獎, 蔡昌憲, 楊小黎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

超準！第一眼看到熊貓還是狼？秒測你的「真實個性」

超準！第一眼看到熊貓還是狼？秒測你的「真實個性」

金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變

金鐘紅毯三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪第一！蔡黃汝純白仙氣裙緊追 把平價衣穿出高級感的4個秘訣　只要掌握2個字就能馬上升級 誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清 「海底撈三代店」超豪華內裝曝光！法式風格還有「兒童遊戲室」10月底開幕 鞋子怎麼洗？超實用洗鞋10招　帆布鞋、麂皮鞋髒汙不同清潔法必學 「索隆」新田真劍佑來台狂灌波霸奶茶　跑卡地亞趴「想包整套」 快速出門！初秋微涼穿搭3單品　顯瘦還能增加時髦度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面