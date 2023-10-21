金鐘紅毯總覽／許瑋甯壓軸薄紗解放美腿！ 桂綸鎂人間香奈兒仙氣難超越

記者鮑璿安／台北報導

2023第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今（21日）登場，本次主持人由蔡昌憲及楊小黎擔任，備受矚目的作品包含《模仿犯》、《她和她的她》、《人選之人—造浪者》等，許瑋甯、桂綸鎂、吳慷仁、王淨、薛仕凌、劉冠廷、孫可芳等人都將陸續現身紅毯，《ET FASHION》本篇會不斷更新今晚的星光大道精彩造型，以下一次揭曉！

許瑋甯、李程彬

▲許瑋甯 。（圖／三立提供）







▲李程彬 。（圖／三立提供）

《她和她的她》在金鐘58入圍7項大獎，女主角許瑋甯、男主角李程彬壓軸登場，許瑋甯以仙氣禮服展現高質感，流暢的抓皺裙身帶來分量感，尤其是一雙緞面手套的畫龍點睛，呈現了獨有的復古質感。李程彬以GIVENCHY 工坊訂製西服系列配高領上衣，剪裁迎合緊實體態，高顏值同框超有話題。

桂綸鎂

▲桂綸鎂 。（圖／攝影中心攝）

桂綸鎂穿著香奈兒 2023/24 秋冬高級時裝系列山茶花刺繡絲絨長洋裝仙氣登場，黑白圖騰盡顯素雅面貌，卻不失高貴態度，總價破千萬的香奈兒珠寶Aigle Protecteur 耳環與 Aigle Cambon 戒指點綴，掀起今晚的又一高潮。

吳慷仁





▲吳慷仁 。（圖／三立提供）

以《模仿犯》一劇入圍本屆金鐘獎戲劇節目男主角獎的吳慷仁，今晚穿著Giorgio Armani 2023秋冬男裝，內斂的黑色系看似低調，其外套領口上的閃亮綴飾成為點綴，帥度逼人。

薛仕凌

▲薛仕凌 。（圖／三立提供）

薛仕凌以FERRAGAMO 2023 秋冬系列黑白翻領西裝，簡約線條迎合他的男人味，特殊翻領成為頸部亮點所在，腳踩Christian Louboutin的Aiglissima黑色小牛皮尖頭靴，配戴總價近 1000 萬卡地亞美洲豹頂級珠寶系列作品，準備以超強氣勢角逐視帝寶座。

林予晞

▲林予晞（右） 。（圖／三立提供）

林予晞身穿CELINE BY HEDI SLIMANE水鑽刺繡禮服登場，展現高雅大器風範，裙裝曲線勾勒她俐落身線，與BVLGARI總價值近新台幣870萬元珠寶相襯，又美又具有張力的造型讓人眼前一亮。

姚淳耀

▲姚淳耀 。（圖／攝影中心攝）

姚淳耀穿著CELINE HOMME亮片刺繡經典西服搭配棉質府綢襯衫，與PIAGET珠寶相互映襯，沉穩內斂中蘊藏華麗氣息。

王淨

▲王淨。（圖／攝影中心攝）

王淨身穿Ralph Lauren 2023春季系列禮服，橘色大廓形削肩剪裁成為亮點，又是本次紅毯色系上的一大跳躍，來勢洶洶搶第一美，細膩的腰帶輔助比例，非常有新生代女神的氣勢。

蔡淑臻、朱軒洋

▲蔡淑臻、朱軒洋（圖／攝影中心攝）

蔡淑臻換上Vivienne Westwood霸氣性感的特色抓皺平口禮服展露深V，搭配寶格麗BVLGARI具有分量感的項鏈點綴頸部曲線，美得優雅大方。朱軒洋此次穿著CELINE HOMME亮片刺繡蝴蝶結羊毛短外套，腳踩亮面小牛皮短靴，整體造型散發他獨特的率性搖滾風格。

劉冠廷、孫可芳

▲劉冠廷與妻子孫可芳。（圖／攝影中心攝）

入圍「最佳迷你劇集男主角獎」的劉冠廷與妻子孫可芳剛公佈懷孕喜訊，成為最閃搭檔現身紅毯，兩人默契的黑白配造型經典典雅，劉冠廷穿BALMAIN 2023秋冬系列雙層拼接縐紗西裝套裝，低調搭配Christian Louboutin Chambeliss 銀色珠飾黑色鱷魚皮壓紋皮鞋，孫可芳以Solace London禮服作為孕婦紅毯穿搭，疊搭總價逾 600 萬卡地亞美洲豹珠寶系列作品，形成造型亮點。

安心亞

▲安心亞 。（圖／攝影中心攝）

安心亞以《牛車來去》首度入圍金鐘視后，她今晚穿著 Ralph Lauren 2023春夏深U廓形的閃片禮服，包裹著S曲線身材，戴De Beers 6,245,000元黃鑽白鑽珠寶，以超強氣勢成為今晚的紅毯亮點。

莊凱勛

▲莊凱勛。（圖／攝影中心攝）

曾拿下視帝的莊凱勛今年佩戴上Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶，價值約400萬的石上鳥高級珠寶系列胸針， 點綴沉穩內斂的深色系西裝造型。

丁寧、林奕嵐





▲《她和她的她》丁寧（左）、林奕嵐 。（圖／攝影中心攝）

《她和她的她》丁寧、林奕嵐演技亮眼，劇中母女檔一同步上紅毯，丁寧以性感的中空深V禮服現身，林奕嵐本身的混血臉孔加持簡單剪裁的黑色禮服，顯得氣質不俗。

蔡亘晏



▲蔡亘晏 。（圖／攝影中心攝）

蔡亘晏穿上馬賽克圖騰般的不規則方塊拼接薄紗禮服，在今夜較多黑色系造型的紅毯上，營造了一絲變化性。此外，以Chaumet經典的Joséphine系列加綴，珍珠的溫潤柔美和鑽石的璀璨火光映襯，腳踩Rene Caovilla旗下Sinner Platform高跟鞋呼應，鞋履纖細的繫帶和粗跟，以平衡整體的設計。

黃河

▲黃河。（圖／攝影中心攝）

黃河以CELINE HOMME柔軟羊皮飾釘西部風格外套與豹紋褲進行混搭，為紅毯注入一絲輕鬆活力，搭配Tiffany & Co. HardWear系列18K金鏈結設計項鍊襯出男神氣場。

陳妤

▲陳妤 。（圖／攝影中心攝）

陳妤身穿Louis Vuitton 路易威登黑色禮服，唯美打造出裙身的戲劇性皺褶，與細腰帶形成衝突反差，散發柔中帶剛的性質。

米可白

▲米可白 。（圖／攝影中心攝）

米可白以純白色上下全開的斜肩禮服勾勒出美腿，細膩閃片點綴光澤感，散發有別於以往的美感。

夏于喬

▲夏于喬。（圖／攝影中心攝）

夏于喬穿著率性的平口黑色長禮服登場，硬挺的抓皺曲線非常有記憶點，佩戴Damiani 2,774,000元珠寶，與一雙透膚的手套加持，造型感非常完整，變身復古女伶。

黃珮琪

▲黃珮琪 。（圖／攝影中心攝）

凱渥新生代演員黃珮琪以「姊姊」入圍迷你劇集最具潛力新人獎，一走上紅毯就氣場非凡，以CELINE BY HEDI SLIMANE刺繡禮服，鏤空的吊帶裙盡顯性感體態，轉身之際露出美背曲線，穿戴伯爵總價約NT$10,520,000珠寶，搭配黑色高跟涼鞋輔助，令人難以忽視。

王渝屏

▲王渝屏 。（圖／攝影中心攝）

王渝屏身為香奈兒品牌好友，這次以2023 春夏高級時裝系列黑色絲質削肩開叉長洋裝氣質亮相，側面鏤空的蝴蝶結詮釋出性感和俏皮姿態。

王敏淳

▲《機智校園生活》王敏淳 。（圖／攝影中心攝）

《機智校園生活》王敏淳入圍本屆金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」，她的紅毯初體驗選擇了廓形簡單的黑色禮服彰顯本身的仙氣，以甜美笑容感染眾人。

蔡昌憲及楊小黎

▲第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，主持人楊小黎（左）、蔡昌憲。（圖／記者周宸亘攝）

主持人蔡昌憲及楊小黎以默契的黑色系造型登上紅毯揭開序幕，楊小黎身穿俐落的斜肩傘狀裙彰顯氣場，點綴上蝴蝶結十分童趣可愛，蔡昌憲以西裝內搭透視網紗上衣展現若有似無的曲線。