金鐘時尚／薛仕凌1000萬美洲豹上身帥爆　姚淳耀招搖陀飛輪金錶

▲薛仕凌戴卡地亞總價近1000 萬美洲豹頂級珠寶系列非常亮眼。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

2023第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於今晚（21日）登場，清一色以深色服裝現身的男星們，有志一同都靠珠寶胸針點亮整體造型。被視為最會穿的薛仕凌沒讓大眾失望，以FERRAGAMO 2023秋冬系列黑白翻領西裝、Christian Louboutin的Aiglissima黑色小牛皮尖頭靴，搭配卡地亞（Cartier）總價近1000 萬的美洲豹頂級珠寶時髦亮相，尤其外套上別著525萬元行走姿態又回望的Panthère de Cartier 美洲豹胸針相當霸氣，時尚指數破表。





▲薛仕凌戴的卡地亞Panthère de Cartier美洲豹胸針，5,250,000元。（圖／卡地亞提供）

動物胸針姿態靈動，在紅毯上格外引人矚目，莊凱勛也是擁護者，西裝外套上點綴Tiffany & Co.鑲嵌大克拉數紫水晶的經典石上鳥胸針，他也露一手腕錶品味，秀出TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑面款。華麗胸針與好錶成為男星們的「標配」，鄒承恩別上卡地亞Juste un Clou 鋪鑽胸針，戴Santos de Cartier 鏤空腕錶大型款同樣有型。





▲莊凱勛深色西裝靠Tiffany時尚鳥胸針點亮，手腕上是TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑面款 。（圖／攝影中心攝）





▲莊凱勛別的Tiffany & Co. Schlumberger 石上鳥高級珠寶系列紫水晶胸針，約400萬元。（圖／Tiffany提供）





▲鄒承恩別上卡地亞Juste un Clou 鋪鑽胸針，戴Santos de Cartier 鏤空腕錶大型款1,010,000元。（圖／攝影中心攝）

以《她和她的她》奪得迷你劇集（電視電影）男主角獎的李程彬，在台上以台語向拉拔他長大的媽媽獻上最真摯的感謝，寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列白K金鑽石胸針伴他在榮耀時刻一同閃耀。





▲李程彬以《她和她的她》奪得迷你劇集（電視電影）男主角獎。（圖／攝影中心攝）





▲李程彬佩戴的寶格麗Serpenti系列白K金鑽石胸針，





▲李程彬同時戴上寶格麗OCTO ROMA CHRONOGRAPH計時腕錶。

全場戴上最高價名錶的男星，是角逐「戲劇節目男主角獎」的姚淳耀，他與伯爵（PIAGET）多年來合作無間，此次戴上要價6,650,000元的Polo Emperador系列18K玫瑰金陀飛輪腕錶，金錶加上高複雜功能設計，讓人難以忽視。





▲姚淳耀與伯爵合作無間，佩戴戒指與陀飛輪錶上陣。（圖／攝影中心攝）

▲姚淳耀戴伯爵Polo Emperador系列18K玫瑰金陀飛輪腕錶，6,650,000元。