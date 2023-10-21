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金鐘紅毯五美／許瑋甯禮服深V狂開奪最美、安心亞閃鑽禮服辣露美背

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記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第58屆金鐘獎戲劇類節目頒獎典禮在21日晚間舉辦，紅毯上許多演員都以厲害的禮服與珠寶穿搭出席，《ET FASHION》也評選出紅毯五美的穿搭，其中，許瑋甯以仙氣閃亮禮服殺出重圍，拿下最美冠軍。

第五名：黃珮琪

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

凱渥新生代演員黃珮琪以《姊姊》入圍迷你劇集最具潛力新人獎，登上紅毯迅速秒吸粉絲目光，身穿CELINE BY HEDI SLIMANE的黑色刺繡禮服，在胸前以幾何圖形的蝴蝶感設計，背後利用綁帶展現出優雅性感氛圍，1052萬的伯爵珠寶加持出精緻的細節，黑色高跟涼鞋隱藏在裙襬下，簡約的馬尾讓整體造型更顯率性，火辣到不行。

第四名：王淨

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

一出道就備受矚目的演員王淨以《人選之人-造浪者》，角逐迷你劇集女主角獎，破天荒的不以黑白色穿搭現身，Ralph Lauren 2023春季亮橘色的削肩背心連身衣搭配大裙襬，展現出專屬的青春活力，算是很敢大膽嘗試亮色系的女星，因為膚色也夠白，穿起來格外亮眼，背後大面積挖空相當性感，長髮自然放下也顯得很可愛。

第三名：桂綸鎂

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

久沒出現在鏡頭前的桂綸鎂，憑藉《台北女子圖鑑》入圍最佳女主角獎項，這次她選穿了CHANEL 2023／24秋冬高級時裝系列，運用黑白兩色設計出橫條紋與雙C LOGO，在肩線擁有不同拼接的設計，在腰間曲線上刻意收緊，展現出層層的裙襬，在走動間特別飄逸，一頭招牌短髮搭配長版閃亮的耳環，特別有自我的風格。

第二名：安心亞

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

安心亞這次穿搭誓言想拿紅毯最美，雖然沒有奪得，但也是領先許多女星拿下第二名，身材超好的她把Ralph Lauren 2023春夏深U廓形禮服穿得夠性感，滿滿閃片在燈光下發出點點星光，水滴設計風格的624萬5000元的De Beers黃白鑽珠寶，展現出大氣優雅的氛圍，一轉身背後露出性感美背，體態有夠完美。

第一名：許瑋甯

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

壓軸出場的許瑋甯果然沒有讓粉絲失望，這次她以一身透膚細肩帶設計的禮服，搭配同色系閃亮的手套，簡約的包頭展現出俐落的風格，整體裙襬雖然層層褶皺，但卻不會過於蓬鬆，整體而言相當精簡，一雙大長腿顯露出來，腳上還有可愛的蝴蝶結，真的處處都是巧思。

關鍵字：

許瑋甯, 王淨, 桂綸鎂, 安心亞, 黃珮琪, 時尚, 金鐘獎, 金鐘58

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