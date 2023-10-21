金鐘紅毯三帥／薛仕凌黑白翻領「怪美的」、劉冠廷開深V露發光胸膛

▲金鐘紅毯男星一片黑中，仍穿出時髦新意。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／攝影中心

58屆金鐘獎戲劇類在21日晚間登場，紅毯上眾星雲集，不讓女星們專美於前，眾男星的衣品也超高，一字排開各式黑色穿搭風格，《ET FASHION》幫大家選出紅毯三帥，冠軍不負眾望由薛仕凌拿下。

第1名 薛仕凌

薛仕凌可說是紅毯穿搭的常勝軍，今晚選擇FERRAGAMO 2023 秋冬系列黑白翻領西裝，簡約線條看起來十分大氣，不對襯的特殊翻領設計，讓人印象深刻。

微濕的捲髮和耳環搭得恰到好處，意外地展現中性帥美感，黑色西裝褲下腳踩著Christian Louboutin的Aiglissima黑色小牛皮尖頭靴，整體搭配十分精緻。值得一提的是他全身上下配戴總價近1000 萬卡地亞美洲豹頂級珠寶系列作品，整體協調不突兀，堪稱男星珠寶最佳穿戴範本。

第2名 劉冠廷

劉冠廷也以黑白雙色造型現身，選擇BALMAIN 2023秋冬系列雙層拼接縐紗西裝套裝，多層次穿搭且前開深V，露出厚實的胸膛，經過化妝師適度地打亮，整個胸肌就像是會發光，因為上身已經夠搶眼，鞋子則是搭配Christian Louboutin Chambeliss 銀色珠飾黑色鱷魚皮壓紋皮鞋。

第3名 鄒承恩

鄒承恩紅毯選擇黑色的Boss西裝，看似安全但細看內搭有巧思，微微的緞面加上破損設計，感覺個性又大氣，全身雖沒有過多的飾品，利用Cartier胸針和手錶畫龍點睛，看起來就簡約吸睛。