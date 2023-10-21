fb ig video ETtoday search mobile

金鐘紅毯三帥／薛仕凌黑白翻領「怪美的」、劉冠廷開深V露發光胸膛

>

▲▼紅毯三帥。（圖／攝影中心）

▲金鐘紅毯男星一片黑中，仍穿出時髦新意。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／攝影中心

58屆金鐘獎戲劇類在21日晚間登場，紅毯上眾星雲集，不讓女星們專美於前，眾男星的衣品也超高，一字排開各式黑色穿搭風格，《ET FASHION》幫大家選出紅毯三帥，冠軍不負眾望由薛仕凌拿下。

第1名 薛仕凌

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，薛仕凌（圖／攝影中心攝）

薛仕凌可說是紅毯穿搭的常勝軍，今晚選擇FERRAGAMO 2023 秋冬系列黑白翻領西裝，簡約線條看起來十分大氣，不對襯的特殊翻領設計，讓人印象深刻。

▲▼紅毯3帥。（圖／攝影中心）

微濕的捲髮和耳環搭得恰到好處，意外地展現中性帥美感，黑色西裝褲下腳踩著Christian Louboutin的Aiglissima黑色小牛皮尖頭靴，整體搭配十分精緻。值得一提的是他全身上下配戴總價近1000 萬卡地亞美洲豹頂級珠寶系列作品，整體協調不突兀，堪稱男星珠寶最佳穿戴範本。

第2名 劉冠廷

▲▼首圖。第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，劉冠廷、孫可芳。（圖／攝影中心攝）

▲▼紅毯3帥。（圖／攝影中心）

劉冠廷也以黑白雙色造型現身，選擇BALMAIN 2023秋冬系列雙層拼接縐紗西裝套裝，多層次穿搭且前開深V，露出厚實的胸膛，經過化妝師適度地打亮，整個胸肌就像是會發光，因為上身已經夠搶眼，鞋子則是搭配Christian Louboutin Chambeliss 銀色珠飾黑色鱷魚皮壓紋皮鞋。

第3名 鄒承恩

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，鄒承恩。（圖／攝影中心攝）

▲▼紅毯3帥。（圖／攝影中心）

鄒承恩紅毯選擇黑色的Boss西裝，看似安全但細看內搭有巧思，微微的緞面加上破損設計，感覺個性又大氣，全身雖沒有過多的飾品，利用Cartier胸針和手錶畫龍點睛，看起來就簡約吸睛。

關鍵字：

金鐘, 金鐘58, 金鐘紅毯, 金鐘時尚, 薛仕凌.劉冠廷, 鄒承恩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘紅毯總覽／許瑋甯壓軸薄紗解放美腿！ 桂綸鎂人間香奈兒仙氣難超越

金鐘紅毯總覽／許瑋甯壓軸薄紗解放美腿！ 桂綸鎂人間香奈兒仙氣難超越

金鐘紅毯五美／許瑋甯禮服深V狂開奪最美、安心亞閃鑽禮服辣露美背

金鐘紅毯五美／許瑋甯禮服深V狂開奪最美、安心亞閃鑽禮服辣露美背

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍

超準！第一眼看到熊貓還是狼？秒測你的「真實個性」 金鐘時尚／陳亞蘭「嘻哈Rapper裝」超驚艷！連換5套化身仙姑太百變 金鐘紅毯三美／蔡詩芸超辣愛心禮服「赫本風」奪第一！蔡黃汝純白仙氣裙緊追 把平價衣穿出高級感的4個秘訣　只要掌握2個字就能馬上升級 誠品信義店公布12／24最後營業日　萬件商品5折出清 「海底撈三代店」超豪華內裝曝光！法式風格還有「兒童遊戲室」10月底開幕 鞋子怎麼洗？超實用洗鞋10招　帆布鞋、麂皮鞋髒汙不同清潔法必學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面