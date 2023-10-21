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金鐘時尚／個人意見評：許瑋甯變小籠包蒸布、桂綸鎂雪衣內裡兩面都能穿

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記者李薇／台北報導

每年台灣三金盛事，部落客個人意見的毒舌總是成為焦點，針對這次第58屆金鐘，他也給眾男星與女星給出紅毯穿搭的評價，首先是讓不少人覺得超美的許瑋甯的仙氣禮服，看起來很像是「小籠包蒸籠布」；氣質女星桂綸鎂則像是穿了件「雪衣內裡」，花俏且兩面都可穿。

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯禮服變小籠包蒸布。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲桂綸鎂穿CHANEL 2023／24秋冬高級時裝。（圖／攝影中心）

第58屆金鐘頒獎典禮分為兩天進行，針對第二日的戲劇類紅毯，個人意見發揮毒舌功力，不止覺得許瑋甯、桂綸鎂穿搭不行，像是蔡淑臻的黑裸色兩層式禮服，他也覺得很像是鋼琴上的防塵布；蔡亘晏的方塊閃片禮服則變成性感「兵馬俑」；主持人楊小黎黑色禮服上的蝴蝶結，則像是追思會貼在胸口的緞帶。

▲個人意見,許瑋甯,桂綸鎂,安心亞,蔡淑臻,楊小黎,蔡亘晏,王淨,吳慷仁,薛仕凌,朱軒洋,黃河,LULU,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲蔡淑臻穿vivienne westwood禮服。（圖／攝影中心）

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▲蔡亘晏變性感兵馬俑。（圖／攝影中心）

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，楊小黎，蔡昌憲。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊小黎禮服蝴蝶結看起來像是告別式緞帶。（圖／攝影中心）

不只是女星被批，男星穿搭也逃不過，個人意見認為，朱軒洋感覺穿了被烘乾變超小的衣服，不僅皮褲超緊、上衣也又貼又短，「劍拔弩張跟捉襟見肘用在一套衣服上蠻不容易」；黃河的西部風皮外套加上虎紋長褲非常大膽，但穿不好就會很像90年代的不良少年。

▲個人意見,許瑋甯,桂綸鎂,安心亞,蔡淑臻,楊小黎,蔡亘晏,王淨,吳慷仁,薛仕凌,朱軒洋,黃河,LULU,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲朱軒洋身著CELINE HOMME的設計。（圖／攝影中心）

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▲黃河走野性風。（圖／攝影中心）

當然這次紅毯也有讓個人意見喜歡的穿搭，他在部落格寫下，安心亞的深藍鑲珠禮服大器華麗又非常性感，帶點運動風格的剪裁，襯出白皙膚色與好身材；王淨的橘色禮服也是備受好評，針織上衣與緞面裙襬搭配得別出心裁，戶外風格抽繩細節年輕又具有現代感。

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲安心亞身穿Ralph Lauren 2023春夏深U廓形禮服。（圖／攝影中心）

▲許瑋甯,王淨,桂綸鎂,安心亞,黃珮琪,時尚,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲王淨也穿Ralph Lauren 2023春季亮橘色的削肩背心連身衣搭配大裙襬。（圖／攝影中心）

男星部分，像是吳慷仁、薛仕凌的穿搭也獲得讚賞，前者絲絨外套搭配閃亮珠飾，雖是黑色西裝，但透過不同質感顯出層次，搭起來不顯雜亂之外，還穿出很時髦的鬆弛感；後者跳脫傳統西裝格局的白色翻領呼應西裝幾何白色下襬，搭配油亮的曲線髮型很有1920年代的氛圍，非常引人入勝。

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▲吳慷仁黑色西裝穿搭透過不同材質顯出層次。（圖／攝影中心）

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▲薛仕凌FERRAGAMO 2023秋冬系列黑白翻領西裝。（圖／攝影中心）

有趣的是針對昨晚的金鐘綜藝節目類頒獎紅毯，也許是沒有特別可以發揮的地方，個人意見僅在個人FB發文「今天休息一天，大家明天見」，唯一對主持人LULU的紅色緞帶穿搭，寫下「這套倒是很有趣」。

▲個人意見,許瑋甯,桂綸鎂,安心亞,蔡淑臻,楊小黎,蔡亘晏,王淨,吳慷仁,薛仕凌,朱軒洋,黃河,LULU,金鐘獎,金鐘58。（圖／攝影中心）

▲LULU穿的Bad Binch TONGTONG禮服超級可愛。（圖／攝影中心）

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