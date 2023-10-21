金鐘時尚／網友票選林奕嵐紅毯最美、莊凱勛以黑馬之姿拿下最帥

記者曾怡嘉／台北報導 圖／攝影中心

紅毯最美最帥，聽別人說都不算，《ET FASHION》也在IG限時動態讓網友票選最帥男星與最美女星，拿下紅毯第一美的是剛奪下最具潛力新人獎的林奕嵐，紅毯第一帥則是黑馬莊凱勛，一身咖啡紅Zenga西裝整個殺出重圍。

【網友票選：紅毯三美】

季軍：米可白，平均得分8.8分

米可白紅毯造型就以希臘女神之姿讓人驚豔，充分顯現她的勻稱好身材，剛拿下戲劇節目女配角獎的她，上台領獎在燈光的照射之下，禮服近乎透視，露出纖細美腿，讓人看得目不轉睛。





亞軍：安心亞，平均得分9.1分

安心亞紅毯選擇Ralph Lauren 2023春夏閃鑽禮服，合身不貼身的優雅設計，可說是穿出高級性感，搭配De Beers黃白鑽珠寶，和閃閃發光的禮服相互輝映完美，背後更藏有露背小心機，全身幾乎找不到缺點。

冠軍：林奕嵐，平均得分9.4分

最具潛力新人得主林奕嵐被網友票選為紅毯最美，正面看起來優雅又有鬆弛感，一個轉身的深V露到腰，根本就是美背大放送，難怪拿下平均9.4最高分。

【網友票選：紅毯三帥】

季軍：吳慷仁，平均得分8.9分

戲精吳慷仁紅毯選擇Giorgio Armani 2023秋冬男裝，外套領口上的閃亮綴飾作為造型亮點，與他低調內斂的迷人魅力相得益彰。

亞軍：薛仕凌，平均得分8.92分

新科視帝薛仕凌堪稱紅毯穿搭教科書，頗具個人特色的他選擇FERRAGAMO 2023 秋冬系列黑白翻領西裝，搭配有點搞怪的髮型，時髦又大器。

冠軍：莊凱勛，平均得分9分

莊凱勛打破紅毯一片黑，選擇咖啡紅色Zenga西裝衝出重圍，讓人印象深刻，適度的搭配珠寶畫龍點睛，胸針選用Tiffany石上鳥造型，搭配TAG Heuer Carrera Glassbox 拱形計時腕錶黑面款。