金鐘時尚／桂綸鎂有香奈兒寵著當最貴氣女星　5000萬珠寶好高調

▲桂綸鎂以總值近逼5000萬元香奈兒珠寶，成為本屆金鐘獎最貴氣女星。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

今年女明星登上金鐘獎紅毯，不約而同都將重點放在耳環上，角逐視后寶座的桂綸鎂，身為香奈兒（CHANEL）大使，自然以全套香奈亮相，她穿秋冬最新山茶花刺繡絲絨長洋裝，配上14,962,000元的Aigle Protecteur鑽石長耳環已夠高調搶眼，她又戴上價值34,233,000元、鑲有1顆重約5.43克拉DFL Type 2A梨形切割主鑽的Aigle Cambon戒指，香奈兒珠寶總值近逼5000萬元，成為全場最貴氣女星。





▲香奈兒Aigle Cambon 戒指主鑽為約5.43克拉DFL Type 2A梨形切割主鑽石，34,233,000元。

▲桂綸鎂戴的香奈兒Aigle Protecteur鑽石長耳環也很吸睛，14,962,000元。

耳環也是王淨的搭配重點，她是本屆金鐘獎最敢挑戰亮色穿搭的女星，身穿亮橘色的Ralph Lauren 2023春季系列禮服展現年輕活力外，同時搭配寶格麗（BVLGARI）頂級黃鑽與鑽石耳環，兩邊各鑲嵌約1.91克拉與1.85克拉的圓形明亮切割濃彩黃鑽，猶如小太陽般綻放耀眼光芒，與她充滿活力的禮服完美搭配。





▲王淨戴著寶格麗總值近1150萬元珠寶搭配亮橘色Ralph Lauren 2023春季系列禮服。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲王淨戴的寶格麗耳環鑲嵌2顆圓形明亮切割濃彩黃鑽，各約1.91克拉與1.85克拉。

巧合的是安心亞也選擇黃鑽耳環，而且是造型大膽的淚滴型設計，出自De Beers Talisman高級珠寶系列，此款18K黃金鑽石雞尾酒耳環採對比設計，讓黃色鑽石原石與密釘微鑲白鑽的紋理構成巧妙的平衡，在她行走間搖曳生姿，吸睛度百分百。





▲安心亞登金鐘紅毯戴De Beers Jewellers鑽石珠寶亮相。（圖／百鴻揚娛樂提供）





▲安心亞戴的De Beers Talisman高級珠寶18K黃金鑽石雞尾酒耳環，約2,780,000元。（圖／De Beers提供）

新婚夫妻檔劉冠廷與孕妻孫可芳一同現身金鐘獎，兩人的珠寶與名錶行頭全出自與劉冠廷合作密切的卡地亞（Cartier），懷著小寶寶的孫可芳以優雅黑色露肩禮服搭配美洲豹系列流蘇耳環、戒指與手環，流露摩登氣息，與老公的合照中張張笑得燦爛，幸福洋溢。





▲孫可芳與老公劉冠廷笑得甜蜜，她配戴卡地亞總價約600萬元的美洲豹珠寶。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲孫可芳戴的Panthère de Cartier美洲豹鑽石耳環，2,800,000元。