金鐘時尚／薛仕凌「天生衣架子」打黑領帶輕鬆封帝　蔡淑臻換芭比風戰袍奪獎

記者鮑璿安／台北報導

第58屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮完美落幕，稍早戲劇節目男主角獎由《台灣犯罪故事-出軌》薛仕凌獲得，他以VALENTINO顛覆常規的白襯衫黑領帶造型登台領獎，視帝風範十足。而蔡淑臻換了第二套禮服後不負眾望封后，粉色系巨大廓形禮服襯托出濃厚童話氛圍，擋不住超強氣場。

▲薛仕凌金鐘58紅毯造型。（圖／三立提供）

▲薛仕凌在典禮中換上了VALENTINO Black Tie 造型。（圖／三立提供）

薛仕凌不光演技精湛，連造型上也展現毫無失誤的超高水準，有別於稍早紅毯上極具正式感的FERRAGAMO 2023 秋冬系列黑白翻領西裝，在典禮中換上了VALENTINO Black Tie 造型，來自創意總監Pierpaolo Piccioli完整借用Black Tie的外形，變幻為不同的時裝形態，為原本枯燥的黑領帶注入活力，以襯衫層次搭配打造高階時尚，休閒之餘不失視帝風範。

▲蔡淑臻以isabel sanchis寬大袖口的粉紅色禮服營造童話感，搭配Christian Louboutin黑色緞面高跟涼鞋 。（圖／三立提供）

蔡淑臻換上第二套戰袍登場，果然抱回戲劇節目女主角大獎，以isabel sanchis寬大袖口的粉紅色禮服營造童話感，巨大的廓形和鮮艷色系，是本屆金鐘時尚中較少出現的選擇，最後腳踩Christian Louboutin旗下Lipstrass Queen黑色緞面高跟涼鞋，整體給人耳目一新的視覺效果。





▲柯佳嬿（左）本次擔任頒獎人合體Netflix夯劇《造后者》的南韓導演吳振碩 。（圖／三立提供）

柯佳嬿本次擔任頒獎人合體Netflix夯劇《造后者》的南韓導演吳振碩，她換上CELINE銀色水鑽亮片刺繡訂製禮服現身，別緻裙身綴以璀璨水鑽及亮片刺繡，一現身就展現女神光澤感。而謝盈萱在頒發「戲劇節目女主角獎」環節，則穿上Gown by GEORGES HOBEIKA香檳色流蘇禮服，如水滴般落下的閃耀水鑽，浮誇點綴裙身，柔和色系中傳遞謝盈萱獨有的女人味，接著搭配Christian Louboutin 的Cassandrissima Alta 水晶裝飾銀色小牛皮綁帶高跟涼鞋呼應，打造完整穿搭。

▲謝盈萱在頒發「戲劇節目女主角獎」環節，穿上Gown by GEORGES HOBEIKA香檳色流蘇禮服 。（圖／三立提供）