韓彩妝師「白開水底妝」三大Tips：竟然不需要擦防曬也行

記者李薇／台北報導 圖／bomily_0212 IG、clean_0828 IG、品牌提供

近年清透韓系「白開水底妝」深受歡迎，不想要有厚重粉感，同時又想要遮蓋臉部瑕疵，韓國彩妝師Haemin就分享上底妝的技巧，只要幾個簡單的步驟，就可以讓底妝透亮水嫩。

STEP 1：保養步驟簡約

先用化妝水浸潤化妝棉之後，全臉濕擦一遍，幫助調理肌膚角質，同時擦去臉部多餘的油脂與髒污，可挑選一個有潤澤感的乳霜，全臉簡單打底即可。

STEP 2：提亮感妝前乳

在使用底妝之前，可以選擇一支能讓膚色提亮的妝前乳，掃除整個蠟黃、暗沉，均勻膚色之餘，後續底妝也不需要過多，就能夠輕輕鬆鬆擁有透明感，加上有些妝前乳有防曬係數，就可以不需要再疊加防曬乳，底妝更輕薄了。

STEP 3：粉底剷上粉底

想要讓粉底通透，均勻地鋪上臉部非常關鍵，Haemin就建議，可以使用粉底鏟先將粉底液均勻在臉部肌膚勻開，接著再使用海綿輕拍均勻，讓肌膚呈現出自然質感的同時，又可以擁有遮瑕的效果。

【推薦單品】

＃Visee 光妍濾鏡飾底乳，30g、售價330元

日系品牌的妝前乳總是不會讓人失望，具有提亮效果，同時又保有滋潤度，重點是使用起來不會黏膩，可以說是每每推出都迅速被掃光；這次Visee的光妍濾鏡飾底乳也是推出綠色、紫色、粉色與裸色，甫上架就缺貨，不管是哪種肌膚問題，都能夠輕鬆修飾，自帶防曬係數上妝更快速。

＃1028 Dew Block!超保濕UV校色飾底乳，30ml、售價290元

以親民價格帶給女孩更多上妝樂趣的1028，這次帶來4支妝前單品，同樣也是有亮白、粉橘、嫩紫、柔膚，水潤質地特別適合台灣天氣，可以打造出水潤感的妝前膚況，幫助後續可以更服貼的上妝，營造透氣氛圍。

＃永和三美人 超薄透粉底抹刀，售價150元

不需要從韓國買粉底抹刀，台灣就有賣，重點是價格還很佛，尤其是在抹刀面的設計特別長，在臉上使用大小不僅剛剛好，也可以把粉底推抹得特別薄透，親膚材質採用醫療不銹鋼，也不容易出現化學反應，一支在手真的底妝不薄都很難。