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零成本！「星期三」暗黑系萬聖節戰袍　加1單品秒變身黑魔女

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實習記者施至真／綜合報導

令人期待的萬聖節即將到來，你已經租好變裝道具了嗎？想要搞怪秀創意，又擔心和別人撞造型，實在好苦惱，今天整理三套「零成本」萬聖戰袍，拿出衣櫃一定必備的黑色單品，秒變身美劇《星期三》的女主角！當然，加碼搭配1單品，換裝黑魔女和《小小兵》中的格魯，也完全不是問題。

▲萬聖節打扮。（圖／翻攝小紅書）

▲星期三萬聖節打扮。（圖／翻攝小紅書@BZHD、IF@jennaortega）

衣櫃裡一定有百搭顯瘦的黑色系衣服、褲子、裙子，就算沒有，適時入手一件，平常也穿得到。Netflix美劇《星期三》中，女主角Wednesday的造型從去年年末就受到注目，穿上黑色裙裝、綁上招牌雙辮子與齊瀏海，就已經有八成像了，內裡可搭配白色襯衫，並將領子繫好露出來，更能表現學院風穿搭。

許多人的萬聖妝容會搭配黑色唇膏，但除了萬聖節變裝之外，其他時間很難使用到，而珍娜奧特嘉在劇中的暗黑色彩唇妝，其實是帶有紫調的玫瑰棕口紅，並不是純黑色，日常並帶有些微的柔和感；當然也可以使用經典勃根地紅的醬果色唇膏，更顯氣場！

扮成《黑魔女：沉睡魔咒》的黑魔女更簡單，一套全黑的落地洋裝，戴上吸睛的黑色惡魔角髮箍，就變身大反派梅菲瑟，電影中，安潔莉娜裘莉的髮型分為自然放下秀髮，以及將頭髪全部梳理起來兩種，因此髮型可以隨自己的喜好變化。

▲萬聖節打扮。（圖／翻攝小紅書）

▲黑色服裝加上黑色惡魔角就變身黑魔女。（圖／翻攝小紅書@XX别再买衣服了、@芋头芋芋芋头）

精靈古怪的紅色小惡魔角，是不是更俏皮呢！在全身黑的萬聖節戰袍中，添加一點紅色元素，實在太吸睛了。

▲萬聖節穿搭。（圖／翻攝小紅書）

▲紅色小惡魔角萬聖節打扮。（圖／翻攝小紅書@碳纤维小羊）

電影《神偷奶爸》及《小小兵》中的格魯，立志成為世界第一神偷，但在陰險滑稽的外表下，其實藏有一顆柔軟的心，也成功推進劇情發展，是電影不可或缺的靈魂人物，總是以合身黑色套裝、黑皮鞋，搭配黑灰色條紋圍巾出現在鏡頭中。你的衣櫃一定必備這幾款單品，穿搭零技巧，換上就變成最搞笑的大壞蛋格魯啦。

▲萬聖節打扮。（圖／翻攝小紅書）

▲格魯造型最簡單。（圖／翻攝小紅書@LULU酱）

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關鍵字：

萬聖節, 變裝, 萬聖節造型, 星期三, 黑魔女, 格魯, 小小兵, COS, COSPLAY

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