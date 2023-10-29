Lyst第三季「最熱門品牌」Miu Miu首奪冠軍　這雙鞋因荒謬竊案熱搜No.1

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數據平台Lyst近日公布了2023年第三季的流行報告，其中Maison Margiela的Tabi分趾鞋因為一樁荒謬的Tinder Date竊案而在9月增加324%搜索量，直接攻頂奪下本季度的熱門單品No.1！

Lyst 2023 Q3最熱門單品TOP 10

1.Maison Margiela Tabi Mary Jane

2.Miu Miu Cardigan

3.COS Quilted bag

4.Nike X Martine Rose Shox MR4 Mule

5.Birkenstock Arizona

6.Tory Burch Pierced Mules

7.Loewe Puzzle Tote

8.New Balance 550

9.Prada 3D Flower heels

10.Acne Sunglasses

Lyst 2023 Q3最熱門品牌TOP 10

1.Miu Miu

2.Loewe

3.Prada

4.Bottega Veneta

5.Versace

6.Saint Laurent

7.Moncler

8.Valentino

9.Jacquemus

10.Burberry

Lyst 2023 Q3時尚報告3重點

Maison Margiela 瑪莉珍分趾鞋因一樁「竊案」登熱門單品No.1

日前編輯報導過，紐約發生了一起荒謬的Tinder Date竊案。一名女孩Lexus在TikTok上分享，她與一位交友軟體上的對象纏綿一夜後，發現家中的一雙Maison Margiela Tabi Mary Jane不翼而飛，最後證據指出正是這名約會對象偷走的，且男子將Lexus的Tabi鞋直接轉送給了「正牌女友」，一連串荒唐的行徑在網路上曝光後，吸引了大批網友的關注與討論，更是讓事件主角「Maison Margiela Tabi Mary Jane」增加324%搜索量。

Miu Miu首度拿下最熱門品牌榜首

Miu Miu是Y2K風潮崛起的推手之一，自2022年起憑藉一件低腰迷你裙、與New Balance的聯名球鞋等諸多話題單品，常據排行榜單。2023年第三季Miu Miu首度拿下最熱門品牌的榜首，超越了創意總監Miuccia Prada的另一大牌Prada，其中Miu Miu的芭蕾舞平底鞋與Arcadie系列手袋產生了不可小覷的影響力。此外，Miu Miu的徽標羊毛衫也是一大功臣，是本季度的最熱門單品第2名。

Jacquemus名次上升至第9名

Jacquemus於本季上升至第9名，是品牌在Lyst榜單上最高的一次成績，近期Jacquemus的創意AI廣告內容在社群上病毒式的散播，達到響亮的宣傳效果，更帶起了時尚圈一波AI廣告的熱潮，讓品牌搜索量在本季上升17%。除此之外，當紅名人穿著的影響力也功不可沒，包括Gigi Hadid、Kendall Jenner的演繹、Jennie所出鏡的畫報。

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