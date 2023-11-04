金裕貞《我的惡魔》和宋江先婚後愛！私下髮型復古盤髮、清純瀏海都好看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期未播出先轟動的韓劇就屬由「國民妹妹」金裕貞和人氣男星宋江主演的韓劇《我的惡魔》，先婚後愛的契約結婚題材，加上兩人的高顏值，吸睛程度滿點！劇中知性低馬尾好優雅，以下就來盤點金裕貞私下還有哪些髮型。

《我的惡魔》先婚後愛超吸睛



《哲仁王后》編劇最新作品《我的惡魔》由金裕貞和宋江主演，是帶有奇幻色彩的愛情喜劇。故事講述宋江飾演的惡魔，一夜之間失去了所有能力，並在這個狀況下遇到了由金裕貞飾演的千金並簽訂結婚契約。而金裕貞飾演的女主角都道熙看來氣質優雅，但是卻擁有「都瘋熙」（도라희）綽號的女子。

在目前釋出的預告和劇照中，金裕貞以一頭柔順的黑色長直髮登場，完全就是今年秋冬的髮型趨勢，以下就來看看金裕貞私下還有哪些造型值得參考。

金裕貞髮型

1.氣質黑長直髮

有份量感的黑色長直髮是今年秋冬常見的髮型之一，原生黑長髮給人優雅的氣質感。

2.活力高綁髮



用顯眼的髮飾把髮束高高紮起，不管是公主頭或是馬尾，加上一點捲度馬上就是個青春活力十足的髮型。

▲金裕貞。（圖／IG@you_r_love，下同）

3.優雅低綁髮



想要瞬間變換風格，只需要換上韓系的低綁髮，隨意的展現出隨性的氛圍，若將頭髮整齊收攏，則能打造正式優雅的感覺。

4.復古捲髮



在演出舞台劇《莎翁情史》時金裕貞換上了復古造型，捲捲的瀏海、髮絲紮成公主頭，難道這就是真正的公主嗎？讓韓孝珠、盧允瑞都留言稱讚。

5.清純瀏海



剪了瀏海造型，原本就童顏的金裕貞瞬間看起來就像是未成年。

6.韓系蓬鬆旁分



最後一個是金裕貞最常見的髮型，蓬鬆的大旁分配上直髮或捲髮都是簡單好看的造型，重點就在於髮根的立體度。

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