2023必逛美妝香氛新櫃！梵克雅寶專門店、品木宣言植癒美學亮點一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

美妝界今年不僅有許多新櫃登場，當中更開出旗艦店獲全球形象店等級，讓人耳目一新！一起來看看厲害的新店，以及必逛的亮點介紹。

梵克雅寶全台首間旗艦香氛專門店

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）在台北微風信義百貨打造全台首間旗艦香氛專門店。空間設計靈感沿襲百年珠寶世家高貴典雅的概念，以Van Cleef & Arpels香氛專門店的標誌黑與白輪廓，取代多層次繁複的綴飾，翩然靈動的花卉圖騰穿透錯落於試香空間，向品牌自創立以來即擁抱珍視的自然萬象致敬。

店內空間包含沙龍鑑賞區、針管選物區、新品體驗區、香氛試香區、香氛蠟燭區、香氛臻品禮盒區等，引領大家駐足探索專屬梵克雅寶的頂級香氛工藝。

最大亮點：沙龍鑑賞區

選用頂級的沙發與淺色軟呢地毯，宛如在家一般的舒適氛圍，讓大家鑑賞香水時感受體驗賓至如歸的奢寵感受。

溫潤的山形木鑲地板更凝淬出線條的流暢層次，為空間增添一抹法式輕盈浪漫。

店內還有針管選物區、新品體驗區、香氛試香區讓貴賓輕鬆挑選屬於自己的香氣。

香氛蠟燭區讓大家挑選居室香氛，將香氣延續至家中每個角落，香氣時刻陪伴。

此外，更導入能自由無拘地探索香氛臻品禮盒區，別出心裁的珠寶盒設計映襯出極具收藏意義的限定精品氛圍。

地址：台北市信義區松壽路11號一樓（微風信義二樓）。

10X首間旗艦店

延續10/10 Group的卓越選品標準，全新香氛美妝策選通路「10X」正式登場，首間店就在新光三越DIAMOND TOWERS。以「X」為名，象徵突破知識邊際、擁抱想像力的嶄新視野。

首波就帶來韓國香水BORNTOSTANDOUT、法國香氛MATIERE PREMIERE、美國比佛利山莊家飾L'Objet、瑞典精品口腔護理品牌Selahatin、瑞典家居保養act of caring等獨家品牌。

最大亮點：BORNTOSTANDOUT

品牌認為現代人都被框架限制，主打要尊重每個人獨特的個性，不受拘束的展現自己。像香水瓶設計靈感來自於朝鮮白瓷酒器（玉壺春瓶），純白色圓潤瓶身比擬古代君子高尚的精神世界；但偏偏要用戲劇性的鮮紅色書寫品名，象徵品牌對於傳統框架的挑釁與反動。

最熱賣的香水「DGAF關我X事淡香精」。充滿野性的自由標誌，開場由清新的佛手柑與鼠尾草高聲為個人主義喝采，中後段透過玫瑰的柔美與零陵香豆的溫暖平息尖銳的氛圍，讓香氣更加平易近人。超越性別、種族、年齡，運用溫度對各式香材揮發程度的影響，在不同體溫上展現不同面貌，恣意化作獨有的自我風格。

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號一館二樓（新光三越DIAMOND TOWERS）。

MALIN + GOETZ全台首間形象店

MALIN+GOETZ在2004年紐約雀兒喜區（Chelsea）首間旗艦店創立時帶入了古老藥房裡的意象，成為品牌具代表性的簡潔藥房設計風格，現在也出現在全台第一間品牌形象店當中。

店門右邊牆面的大麻草綠與整排白色壁架相呼應，展現品牌的藥房設計風格。這裡展示護膚保養產品。

左邊金色區域則是首次引進全球形象專門店獨有的香氛黃銅展示櫃與立體香氛燭盒拚圖牆面。

適逢草莓全系列新上市，以三色燭盒拼貼出草莓意象。

最大亮點：形象店獨賣商品

MALIN+GOETZ這次也有幾項商品是新光三越DIAMOND TOWERS專賣店獨賣，值得搶先入手。

1.胡荽葉潤髮乳

2.基礎護膚旅行組

3.限量蘭姆酒巨型蠟燭

4.佛手柑香氛蠟燭

5.岩蘭草淡香精

地址：台北市大安區忠孝東路三段268號一館二樓（新光三越DIAMOND TOWERS）。

品木宣言亞洲首座植癒美學旗艦店

為使更多保養迷能感受到滿滿的植癒能量，ORIGINS品木宣言今年斥資千萬邀請紐約頂尖設計團隊操刀，於台北新光三越A11打造亞太第一家「植癒美學全球旗艦店」。

整間店的設計靈感源於大自然植萃生命力，與純淨色系共構仿生感空間並融入象徵性的指標元素「天空樹」。

再搭配植栽，整體顯得綠意盎然，十分舒服。

最大亮點：「都會之森」自助體驗站

其中專為旗艦店設計的「都會之森」自助體驗站，延承大自然永續能量，結合100%純素配方的天然高效保養以及專業諮詢充電式護膚服務，由內而外散發出五感交織的生態之美，將品牌天然為本、科學為證的理念發揮淋漓盡致。

此外，品木宣言堅守環保使命，回饋大自然責任，旗艦店也和其他櫃點一樣設立「愛地球回收區」，在保養的同時也能實踐對環境永續的承諾。

地址：台北市信義區松壽路11號一樓（新光三越信義新天地A11）

TAKAMI全台首櫃

「TAKAMI」2023年正式登台，除了官網之外，也宣布開設實體專櫃，全台第一個櫃點就在台北新光三越信義新天地A11館。

專櫃以標誌性的TAKAMI BLUE色調為設計主軸，貫徹CLINICAL醫生專研、 MINIMAL極簡保養及LOYAL忠誠陪伴三大品牌精神。

最大亮點：BLUE CLINC角質道肌膚管理室

TAKAMI以近一半櫃位面積，打造媲美HIROSHI TAKAMI醫生位於表參道的醫美診所的「BLUE CLINIC角質道肌膚管理室」。深藍透亮玻璃隔間傳遞TAKAMI所代表的純淨與專業背景，並延伸整體空間感，再以透光不透視的霧質壁面，規劃兩間獨立諮詢室，從專業器具到品牌產品，所使用的材質、材料及成分都經過嚴格檢驗，極致還原最道地的日式肌膚護養體驗。

另外，為貫徹TAKAMI長遠服務顧客的宗旨，櫃裝同步導入開放式一對一諮詢空間。自然質樸的木質環繞整體中島設計，提供溫暖親切諮詢，更設置專為顧客解決肌膚疑問的即時客服中心。

TAKAMI台灣專櫃還限定引進源於東京的肌膚護養體驗「30分鐘角質道大師課 」。透過儀器檢測角質健康狀態，並提供一對一肌膚諮詢，以專業零摩擦護理手法教學角質護養秘訣。30分鐘的體驗流程更包含宛如表參道醫美診所的護膚流程。除了洗顏清潔外，現場更使用近1/3瓶小藍瓶正貨容量敷臉，進行角質調理。後續使用肌亮露強化角質，從肌底瞬透激亮肌膚。

地址：台北市信義區松壽路11號一樓（新光三越信義新天地A11)）。

M.A.C全台首座智慧概念店

M.A.C引進全台首座智慧概念店進駐台北新光三越信義新天地A11。

延續品牌「M.A.C Black」的質感色調，打造六大專區精準直擊專業彩妝重點需求。

最大亮點：智慧化妝台

其中最吸睛的就是「智慧化妝台」，可讓M.A.C專業彩妝師在此手把手現場教學試妝，自由調節切換黃光白光，模擬生活真實情境不踩雷。

還貼心支援手機無線充電，更可以在化妝台架上手機，完整記錄專業彩妝師的上妝過程，回家可以重複練習零失誤。

另外還有一靠近專櫃映入眼簾的地表最強「唇膏霸主專區」，不用進到櫃上即能無壓力盡情選色。

右側整面牆如百科大全的「玩色派對區」，將色彩繽紛的M.A.C眼彩、頰彩，全部都收在這，任意玩色體驗，解鎖各式潮色新妝。

店內核心中島「無瑕底妝區」，滿滿M.A.C底妝產品，無論是霧面、緞面、粉餅、粉底液、氣墊，各大爆款應有盡有。

「新品體驗區」秒收最新產品資訊，嚐鮮專業彩妝不遲到。

M.A.C更為資深彩妝玩家獻上「M.A.C Trend大勢潮妝區」，每季最新全球趨勢、潮妝一把抓，與全球彩妝大勢零時差。

地址：台北市信義區松壽路11號一樓（新光三越信義新天地A11）。

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