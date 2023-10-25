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晚餐正常吃也能輕鬆瘦！免算熱量、戒澱粉　靠3招甩肉不復胖

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實習記者施至真／綜合報導

許多人崇尚斷食減肥而不敢吃晚餐，但空腹太久卻很傷身，其實從「調整飲食」就能輕鬆瘦身，不用刻意算熱量、不吃晚餐、戒澱粉，只要堅持以下3招，甩肉超有效，還不怕復胖！

▲晚餐正常吃瘦身。（圖／翻攝unsplash）

▲調整飲食習慣，晚餐正常吃也能瘦身。（圖／翻攝unsplash，下同）

＃飯前先喝一杯水

吃飯前三十分鐘喝500cc的常溫水，會降低飢餓感，減少進食的份量，餐與餐之間也需要各喝300cc的水，有助於增加飽足感、促進腸胃蠕動、增加身體的代謝能力等效果，幫助身體排出毒素，有效幫助減輕體重、健康甩肉！

▲晚餐正常吃瘦身。（圖／翻攝unsplash）

＃選擇低GI澱粉

減脂期並不是要完全戒掉澱粉，畢竟在瘦身的同時也要兼顧飲食均衡，建議適量補充雞蛋、雞胸肉、牛肉、蝦子、鮭魚等優良蛋白質，如果你是澱粉的愛好者，可以減少白飯、麵、麵包等精緻澱粉，換成五穀雜糧、地瓜、南瓜這些纖維含量高，升醣指數低的原型澱粉食物。

＃多吃燃脂食物

除了低GI澱粉外，配菜搭配燃脂食物可以讓減肥事半功倍！像是富含膳食纖維的金針菇、番茄、花椰菜，飽足感很夠，非常適合當成減重料理的配菜；毛豆算是常見的飯前配菜，含有豐富的優質單白質，還有富含大量水分和纖維的小黃瓜，燃脂刮油又能幫身體排毒。

▲晚餐正常吃瘦身。（圖／翻攝unsplash）

▲多吃燃脂食物很重要。（圖／翻攝IG@dasolmom_）

多吃蔬菜可增加飽足感、維持腸道健康，但並不是狂吃蔬菜就可以瘦身，每種食物都不能攝取過量；另外，纖維含量較高的食物，也可能影響腹脹，如果有腸胃不適的症狀，要記得減少攝取量。

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關鍵字：

晚餐, 減肥, 減重, 瘦身, 飲食控制, 甩肉

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