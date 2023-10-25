20萬G-SHOCK 猛虎躍錶圈　霸氣設計出自武士頭盔

▲G-SHOCK MR-G系列以傳統頭盔「衝擊丸：皚」為靈感，打造限量700只MRG-B2000SG腕錶，200,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK融合日本精神的旗艦錶款，儘管身價不菲上攻20萬元價位帶，依然有不少收藏家期待收藏限量款，睽違3年高端MR-G系列終於迎來霸氣新作，邀頭盔與裝甲職人鈴甲子雄山負責主體、浮雕職人小林正雄創作老虎徽飾打造全新武士頭盔「衝擊丸：皚」，再由此發想設計全球限量700只的MRG-B2000SG腕錶，錶圈上威風凜凜的猛虎圖騰由浮雕職人小林正雄手工雕鑿而成，代表每一只錶都是獨一無二，同時在錶圈4角鑲嵌人工紅寶石，與面盤內圈的紅色讓人聯想到頭盔外觀的紅色繩帶。





▲「衝擊丸：皚」頭盔由鈴甲子雄山打造主體，浮雕職人小林正雄創作老虎造型的前立徽飾。

鈦金屬材質的MRG-B2000SG腕錶，G-SHOCK運用再結晶技術並經過深層硬化與深銀色AIP（電弧離子鍍）處理，讓錶殼呈現粗獷質感並呼應武士頭盔色調，側面則貼有紀念G-SHOCK 40周年的雕刻金屬鐵牌；而搭配的Dura Soft氟橡膠錶帶也深具象徵意義，因為靈感來源武士頭盔「衝擊丸：皚」的「皚」意指純白色，因此選配純白色錶帶代表決心和忠於自我的意志。內載Tough Solar太陽能電力系統與Mobile Link 功能，具防水200米、耐衝擊、多元鬧鈴、碼錶等功能。





▲G-SHOCK MRG-B2000SG腕錶的錶圈上刻有猛虎圖騰。

日本文化精髓是日本品牌重要的DNA，Grand Seiko為慶祝Calibre 9S機械機芯誕生25周年，特別為Elegance系列中推出新款GMT腕錶，太陽放射紋裝飾的天空藍面盤靈感源自品牌製錶發源地岩手縣的天空，時標與第二第指示時針也以藍色呈現，辨認資訊清晰易讀，而透明錶背可欣賞9S66 GMT 機芯，全球限量1,700只。





▲Grand Seiko 9S 25週年GMT特別限量錶款SBGM253，165,000元。（圖／Grand Seiko提供）