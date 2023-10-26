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《我的女神室友斗娜》10金句：究竟是真心喜歡你，還是單純渴望被愛？

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實習記者施至真／綜合報導

Netflix熱播韓劇《我的女神室友斗娜》由國民初戀秀智、梁世宗主演，講述隱退的K-POP 偶像「斗娜」，與大學生「元峻」展開一段互相拉扯的羅曼史。除了刻劃浪漫愛情故事，帶你體驗曖昧到熱戀的甜蜜，也道出單戀的痛苦與感情中的迷惘，劇中的金句台詞更是戳心，讓觀眾心有戚戚焉！

▲斗娜金句。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲《我的女神室友斗娜》由秀智、梁世宗主演。（圖／翻攝IG@netflixkr，下同）

＃人生一定有變數，你說過我們是來自不同宇宙的人，偶然在車站並排坐在一起，但我還是很開心能遇見你。

＃世界上白活的人到處都是，但你不是其中一個。

▲斗娜金句。（圖／翻攝IG@netflixkr）

＃別總是這麼拼命過生活，偶爾過得隨便一點也沒關係，像我耍點小聰明、偷懶一下，有什麼不好呢？

＃每個人都值得受到喜愛，所以不管是任何人，即便是家人，都不能隨便傷害你，沒有人必須忍受那些。

＃決定不再獨自忍受，是很棒的決定，不管是對什麼事情。

▲斗娜金句。（圖／翻攝IG@netflixkr）

＃當時我不知道我不想失去的人是你，也總是慢半拍才明白，自己到底是怎麼想的，總是當失去一切後才後悔，這也讓我很困擾，所以你能不能體諒我？

＃很明顯是我單戀她，我像個傻瓜，對她不經意的一舉一動賦予意義。

＃我究竟是真心喜歡你，還是單純渴望被愛？

▲斗娜金句。（圖／翻攝IG@netflixkr）

＃原本沒意識到是什麼時候受傷的，一但意識到受傷後，就會感受到刺痛感，無法忽略。

＃如果你受傷了，我一定會對你伸出援手，這不就是朋友的用處嗎？

►秀智《我的女神室友斗娜》小顏瀏海太顯嫩　根本初戀顏值天花板

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關鍵字：

我的女神室友斗娜, 金句, Netflix, 韓劇, 秀智, 梁世宗

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