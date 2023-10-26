「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛





▲「有吸金體質」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@JTBC）

記者鮑璿安／台北報導

每個人都想擁有財運，「錢」途無量，但是吸金體質可不是人人都有，以下從星座角度解析，「有吸金體質星座Top 3 」，不知不覺就跟錢特別有緣，根本是獲得幸運之神眷顧！

Top 3 雙子座

雙子座本身對於理財就有天分，他們非常了解如何一步步朝著自己的目標靠攏，而且完全不會受到別的誘惑，會嚴格約束自己的金錢出入，只不過雙子座的財運偏向是大器晚成，他們會隨著年紀增長，變得更加理智機警，也對金錢更為敏銳，默默奮鬥贏得所有。

Top 2 天秤座

天秤座秉持著很好的社交能力累積許多人脈，往往能察覺到別人無法察覺的商機，而且他們對於金錢的慾望非常強大，在工作中總是藏不住光芒，天秤懂得把自己包裝得完美無缺，即便不是含著金湯匙出生，但也能夠透過周遭貴人的協助，與金錢靠攏，值得一提的是天秤是很懂得感激的星座，他人對於自己的幫助都默默記在心裡，等到來日回報。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座其實沒有很強的事業心或是競爭心，但是這樣也能歪打正著、不偏不倚找到自己的財路，換句話說也是因為他們的性格比較與世無爭，反而能夠選對機會，而且一旦抓住了機運巨蟹就不會放手，因此發揮了深藏已久的吸金體質，根本是只要巨蟹肯努力，全世界都會來幫他們。