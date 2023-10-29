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偽體香太撩心讓男人對妳上癮！「高段位香水噴法」4技巧必學

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實習記者施至真／綜合報導

進入秋冬氣溫開始下降，不用再害怕香水混合汗臭的尷尬氣味，今天盤點4個小紅書推薦的「高段位噴香水技巧」，快拿出命定香水，照著做，讓約會時自然散發「偽體香」，迷人香氛自然又讓人上癮，立刻擄獲另一半的心！

▲香水。（圖／翻攝unsplash）

▲4個高段位噴香水技巧，打造迷人偽體香。（圖／翻攝unsplash，下同）

＃香水雨

電影中經常看到女主角將香水對著空中噴灑，再讓香水落在身上，彷彿體驗一場浪漫的香水雨，這種方式不僅不會使香味過重，也能均勻香氣，彷彿天生自帶體香！

＃特定部位輕點輕擦＋身體乳

如果想讓香水聞起來均勻自然，可以在特定部位以「輕點輕擦」的方式帶過，等酒精揮發後，在混合無香味的身體乳塗抹帶過，會讓香氣自然融入身體，製造一種偽體香的錯覺。

▲香水。（圖／翻攝unsplash）

＃頭髮留香

在頭髮上留香，走路經過散發的香氣實在太迷人，但香水中含有酒精成分，直接拍在頭上，容易使髮質變得乾燥，甚至造成頭皮敏感問題。可以使用頭髮專用的「髮香水」，不只能自然散發香氣，也有幫助頭髮保濕修護的效果。

▲香水。（圖／翻攝unsplash）

當然，髮香水的香調沒有香水多，也可以將一般香水噴在梳子上，等酒精揮發後，再梳理髮尾，同樣是讓頭髮自然留香的好方法！

＃衣服吊牌

許多香水含有香精色料，直接把香水噴在衣服上可能會讓衣服變色、發黃，但讓織品自然染上香氣，卻能讓你擁有自帶體香的效果。不妨將衣服的吊牌留下，將香水噴在上面，再掛到衣櫥當香氛卡，讓衣櫥保持清新香氣，也不會過於浪費香水。

▲香水。（圖／翻攝unsplash）

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關鍵字：

香水, 香氛, 體香, 香水噴法, 香水雨

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