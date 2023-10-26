上班族無壓力「養成5習慣」瘦更快！　零食擺放位置也是大學問

實習記者施至真／綜合報導

整天待在辦公室，下班抓緊時間運動，卻還是瘦不下來，到底怎麼辦？不妨改善一下飲食、生活習慣，像是狼吞虎嚥容易變胖、餐具大小會影響進食的量等等，甚至連零食擺放的位置都是學問，掌握以下5個習慣，不用節食也會越來越瘦！

▲上班族不用節食就能瘦身。（圖／翻攝unsplash）



＃以水代替飲料

許多人養成吃飯配飲料的飲食習慣，其實飯前喝一杯水可以增加飽足感，有時候就不一定需要喝飲料。當然，抵抗不了手搖杯的誘惑，也要慎選飲料種類，像是無糖茶、無糖鮮奶茶相對健康，就算是鮮榨果汁也要注意糖量。

▲以水代替飲料更好。（圖／實習記者施至真攝，下同）



最重要的就是不要額外「加料」，像是珍珠、茶凍、椰果的都有添加糖；喝無糖飲料，也不能因此鬆懈而大吃零食，以免越吃越胖。

▲選擇飲料建議以無糖、不加料為主。



＃食品放在看不見的地方

有時候吃零食並不是因為餓，而是單純無聊或是嘴饞，這種時候，如果糖果、餅乾、蛋糕放在視線第一眼看得到的地方，就容易產生「想吃點心」的念頭，將零食放到櫃子裡，看不到就不會想。

＃專注在吃飯這件事

你也是吃飯一定要配上3C產品的族群嗎？因為在吃東西的當下，注意力被手機、電視分散掉，而在不知不覺中吃下更多食物。可以嘗試吃飯時和家人、朋友以聊天方式進食，放慢吃飯速度，讓大腦有時間感受到血糖上升及胃部的飽足感。

＃放慢用餐速度

不少上班族都在百忙之中把握吃飯時間，但狼吞虎嚥卻容易把胃撐大。可以使用筷子小口進食、換成面積小一點的湯匙，但最重要的是放慢吃飯的速度。

＃餐具大小影響進食份量

餐具大小確實會影響進食的份量，選擇小的碗盤、杯子、湯匙，盛裝後的份量看起來比較多，進而讓視覺產生飽足感；若使用大盤子，反而容易低估進食份量，越吃越多。

▲盤子太大留有空隙，容易讓視覺感受不到飽足感。