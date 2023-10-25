侯孝賢8則金句回味無窮：只要是過去了不能重來一次的記憶，就是最好的時光

記者鮑璿安／台北報導

76歲台灣導演侯孝賢曾榮獲三屆金馬獎最佳導演獎，投入電影工作長達半世紀，近日傳出他罹患失智症，日後將回歸家庭，讓人感到遺憾。侯孝賢除了引領台灣電影走向世界的重要推手，代表作包含《刺客聶隱娘》、《悲情城市》， 其實他不光聊電影，過往訪談中更是句句都在談人生、談回憶，對你我受用無窮，以下回顧侯孝賢的經典語錄。

▲侯孝賢 。（圖／CFP）

1.我喜歡電影，我拍電影，這就是我的信念。



2.他們從小看很多電影，所以一拍電影就迷失在電影裡，變成拍電影中的電影，確切的生活和感受反而知道得不是太多，不清楚自己的位置。其實也不全是位置的問題，就是不夠強悍，隨時會在形式、內容上受到傳統影響，要是夠強悍，相信什麼就該拍什麼。



3.只要是過去了的、不能重來一次的記憶，就是最好的時光。



4. 最好，不是因為最好所以我們眷念不已，而是倒過來，是因為永遠失落了，我們只能用懷念召喚它們，所以才成為最好。



▲侯孝賢2015年憑著《刺客聶隱娘》拿下第68屆坎城影展最佳導演獎。（圖／CFP）

5. 我的電影就是我生活的延伸，我很喜歡人，我喜歡看各種人，是對人的興趣。



6. 感動別人之前，要先感動自己。



7.人生最重要的，你要很坦蕩，沒有黑暗的面。

8.人生最有味道的時刻，是人遇到困難的時候。