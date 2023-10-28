深秋6款「美拉德唇膏」推薦　VALENTINO粉棕調顯白、YSL茶棕唇太美

文／美人圈

秋冬最火的「美拉德」一定要跟上！從穿搭風格一路延伸到髮色、妝容、甚至是唇彩也要跟上美拉德，這次帶來幾款2023秋冬必收美拉德唇，不僅高級細緻、顯白襯膚，還相當有質感，快一起往下看看吧！

2023秋冬美拉德唇膏推薦

1：蘭蔻Ｘ羅浮宮聯名系列 絕對完美唇膏 #200

蘭蔻與羅浮宮推出聯名系列，真的把化妝品昇華成藝術品了！蘭蔻攜手世界最享譽盛名的頂尖博物館羅浮宮，靈感皆來自於館藏，其中小蠻腰唇膏外殼換上精緻的女神雕塑作品，#200玫瑰暖棕的調色真的太絕，冷棕與裸粉融合得剛剛好，完美融合溫柔與清冷感，薄塗透出淡淡裸粉調、溫柔又日常，厚塗又是超跩酷的冷茶棕，就問這怎麼能錯過？

▲蘭蔻絕對完美唇膏，NT$1,480。（圖／BEAUTY美人圈）

2：VALENTINO BEAUTY 柔霧唇頰露 #151R

VALENTINO全新推出的柔霧唇頰露，以高級金色的V字LOGO加上精緻的裸粉色透明管身，延伸高訂秀場的設計，唇頰露注入牡丹花箤取，為唇頰提供長達12小時的保濕力，質地輕盈、輕輕暈染就可以打造柔霧高級妝感。這款帶點粉棕色調的#151R自帶清冷氣質，一抹馬上有那種又奶又跩的感覺，除了唇頰共用之外，化妝師也推薦作為眼影使用，快速完成全臉妝容！

▲VALENTINO BEAUTY柔霧唇頰露，NT$1,550。（圖／BEAUTY美人圈）

3：YSL 奢華緞面絨霧唇膏 #314

YSL的小黑條唇膏注入多種保濕潤澤成分，絲滑的質地可以說是最不卡乾的柔霧唇膏！這款#314是低飽和清冷茶棕色，揉合些粉茶棕調，上唇馬上顯白又顯氣質，是那種慵懶感十足的冷感美人，不管是帶妝或素顏都可以駕馭！

▲YSL奢華緞面絨霧唇膏，NT$1,550。（圖／小紅書@NIRVANA_李）

4：香奈兒超炫耀持色唇萃 #182

香奈兒這款雙頭唇釉一邊是霧面的唇釉、另一邊則是透明的唇蜜，可以自由選擇想要的妝感，其中#182冰滴咖啡是一款超美超秋的土調紅棕色，帶點紅調的土色更加適合亞洲膚色，不顯黃、相當高級又襯膚，水光質感的唇蜜也不用擔心豬油唇，上嘴是那種又酷又颯的感覺，氣場馬上全開。

▲香奈兒超炫耀持色唇萃，NT$1,450。（圖／小紅書@SUEVEN）

5：雅詩蘭黛 絕美奢潤精萃唇膏 #567

雅詩蘭黛的奢潤唇膏在今年全新升級，新款的金管磁吸式設計更加高級、且同步推出多種不同質地及色選，相當貼心。這款#567奶茶裸棕是一款相當細緻的土棕色調，而且意外的相當顯白提氣色、沒有病氣感，薄塗是那種清冷的知性氣質、厚塗馬上有那種酷跩氣勢，超適合秋冬氛圍。

▲雅詩蘭黛絕美奢潤精萃唇膏，NT$1,350。（圖／小紅書@超愛你）

6：DIOR 迪奧藍星唇膏 #637

DIOR藍星唇膏含多種質地與色選，其中也有不少容易被忽略的美色，這款#637就是！#637是一款相當適合亞洲膚色的榛果焦糖奶咖色，薄塗是淡淡的烏龍奶茶、甜美清冷，厚塗是那種濃郁的裸茶棕調、知性時髦，而且不會沒氣色，可以跟唇色融合的很好！不過台灣目前沒有這款色選，可以看看有同樣色號的迪奧超完美持久唇露#637，或是選擇藍星唇膏的相近色號喔！

▲DIOR 迪奧藍星唇膏，NT$1,500。（圖／小紅書@NIRVANA_李）

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