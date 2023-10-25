fb ig video ETtoday search mobile

想戀愛運爆噴！必先養成「人間發電機」的桃花眼

>

記者李薇／台北報導

眼睛不僅是「靈魂之窗」，更是人對人第一眼印象的關鍵，想要讓戀愛滿分、工作順利，眼周的呵護當然是重點，絕對不可以忽略，以下就盤點眼部肌膚推薦的保養單品，每天勤擦，甚至大量用來按摩，更可以舒緩眼周疲勞，抵抗老化。

＃AHC 奇蹟膠原抗紋緊緻全臉眼霜，40ml、售價850元

▲AHC,ILIA,香緹卡,后,赫蓮娜,眼霜,LA PRAIRIE,DR. BARBARA STUR。（圖／品牌提供）

南韓醫美保養品牌AHC除了神仙水超好用，陸陸續續推出的保養單品，也都深受小資女的喜愛，像是全臉眼霜裡面就添加了獨家T4奇蹟膠原蛋白，親膚性更好、吸收度大提升，搭配亮眼棒的按摩頭，更可以幫助眼周舒緩壓力，釋放活性能量，重現晶亮大眼。

＃ILIA 醒膚喚采眼霜，15ml、售價1650元

▲AHC,ILIA,香緹卡,后,赫蓮娜,眼霜,LA PRAIRIE,DR. BARBARA STUR。（圖／品牌提供）

純淨自然品牌ILIA以細緻的彩妝，擄獲喜愛雅緻妝感人的心，這次秋季上市的全新商品眼霜擁有海茴香提取物、酪梨萃取物、咖啡因、六胜肽，可以達到舒緩的效果，同時撫平紋路，細膩柔軟的質地一抹就可以立刻吸收，裡面添加珍珠細粉，睡前、妝前都可以使用，打到完美的修飾效果。

＃后 還幼眼霜，25ml、售價13800元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周。（圖／品牌提供）

后最頂級的還幼系列最近進行全面更新，從生長26萬小時的天然山蔘全草中，運用100小時的百蒸膏法淬鍊出超級珍貴的山蔘原生質體，裡面的人蔘皂苷可以說是達到巔峰，對於肌膚抗老逆齡效果特別好，同時還添加多種天然植物成分萃取，包括：當歸、遠志、大棗、枸杞、熟地黃、天門冬等等，為肌膚迅速補氣。

＃香緹卡 鑽石明眸拉提眼霜，15ml、售價8700元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周。（圖／品牌提供）

可以說是貴婦們愛用的秘密武器鑽石明眸拉提眼霜，搭載充電植物醣、瞬效玻尿酸、超智能六胜肽等成分，奶蓋等級的質地蘊含豐富抗老能量，可以迅速幫助肌膚舒緩放鬆，同時擁有撫平細紋、改善乾燥的效果，一抹就擁有細緻平滑，同時搭配按摩手技，真的秒速就可以放大雙眼，1分鐘晶亮眼神超有感。

＃赫蓮娜 黑繃帶修護眼霜，15ml、售價9200元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周,赫蓮娜,LA PRAIRIE,DR. BARBARA STURM,克蘭詩,保養,眼霜,。（圖／品牌提供）

赫蓮娜的黑繃帶乳霜可以說是「乳霜天花板」，用完過後的肌膚緊實感，多數人是回不去一般乳霜，這次再度針對眼周肌膚推出專屬的單品，竟然添加30%的普拉斯鍊，對於紋路修護超有感，搭配四重玻尿酸、積雪草、維他命原B5，修護眼部肌膚的同時，也可以鞏固原有的防禦力，打造出明亮細緻的完美膚況，讓人不再畏懼老化。

＃LA PRAIRIE 魚子美眼霜，20ml、售價11740元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周,赫蓮娜,LA PRAIRIE,DR. BARBARA STURM,克蘭詩,保養,眼霜,。（圖／品牌提供）

將魚子保養結合藝術的LA PRAIRIE，不僅給人完美無瑕的肌膚，更是從視覺、嗅覺、觸覺都帶來完美的五感體驗，其中，貴婦必帶的眼霜，擁有魚子精萃複方，可以幫助眼周肌膚緊緻拉提，重塑細緻平滑狀態，撫平眼周細紋。

＃DR. BARBARA STURM 極緻抗老眼部精華，20ml、售價9900元

▲香緹卡,后,眼霜,保養,眼周,赫蓮娜,LA PRAIRIE,DR. BARBARA STURM,克蘭詩,保養,眼霜,。（圖／品牌提供）

專注科研抗老，DR. BARBARA STURM推出全新的眼部精華，比起乳霜更好吸收的質地，裡面蘊含多醣循環複合物成分，比咖啡因的效果高出3倍，可以重新調理肌膚狀態，搭配紅藻萃取與玻尿酸成分，迅速為肌膚保濕潤澤。

►近期的你適合談戀愛嗎？選到這朵菇身邊有人在暗戀你

►能力超越男人的三大星座女！TOP 1不願輸、超能吃苦　當然很容易成功

►「人間蜜桃」趙露思拍戲天天燙染常斷髮！用一招讓頭髮蓬鬆又長到胸下

關鍵字：

AHC, ILIA, 香緹卡, , 赫蓮娜, 眼霜, LA PRAIRIE, DR. BARBARA STUR

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

DOLCE ＆ GABBANA「奶霜唇釉」太狂！柔霧不吸乾、喝水不沾杯簡直美瘋

DOLCE ＆ GABBANA「奶霜唇釉」太狂！柔霧不吸乾、喝水不沾杯簡直美瘋

不用吃藥也能好睡的3大技巧！泡澡、保養讓自己解壓縮更助眠

不用吃藥也能好睡的3大技巧！泡澡、保養讓自己解壓縮更助眠

爆紅「美拉德妝」竟是來自煎牛排？跟上最潮妝容必Pick的單品

爆紅「美拉德妝」竟是來自煎牛排？跟上最潮妝容必Pick的單品

韓彩妝師「白開水底妝」三大Tips：竟然不需要擦防曬也行 讓頭髮瘋長的5種食物：胡蘿蔔能抑制出油、彩椒能減少斷髮 金鐘紅毯五美／許瑋甯禮服深V狂開奪最美、安心亞閃鑽禮服辣露美背 金鐘時尚／網友票選Melody狠甩眾女星奪最美、坤達穿裙子拿下最帥冠軍 香氛蠟燭怎麼用才對？燭芯不超過0.5公分、每次燃燒至少2小時更好 不用靠別人就能當富婆三大星座女！TOP 1能力強、智商高簡直人生勝利組 太佛了！星巴克買一送一每天爽喝到月底　線上答題遊戲選對就招待

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面