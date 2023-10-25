想戀愛運爆噴！必先養成「人間發電機」的桃花眼

記者李薇／台北報導

眼睛不僅是「靈魂之窗」，更是人對人第一眼印象的關鍵，想要讓戀愛滿分、工作順利，眼周的呵護當然是重點，絕對不可以忽略，以下就盤點眼部肌膚推薦的保養單品，每天勤擦，甚至大量用來按摩，更可以舒緩眼周疲勞，抵抗老化。

＃AHC 奇蹟膠原抗紋緊緻全臉眼霜，40ml、售價850元

南韓醫美保養品牌AHC除了神仙水超好用，陸陸續續推出的保養單品，也都深受小資女的喜愛，像是全臉眼霜裡面就添加了獨家T4奇蹟膠原蛋白，親膚性更好、吸收度大提升，搭配亮眼棒的按摩頭，更可以幫助眼周舒緩壓力，釋放活性能量，重現晶亮大眼。

＃ILIA 醒膚喚采眼霜，15ml、售價1650元

純淨自然品牌ILIA以細緻的彩妝，擄獲喜愛雅緻妝感人的心，這次秋季上市的全新商品眼霜擁有海茴香提取物、酪梨萃取物、咖啡因、六胜肽，可以達到舒緩的效果，同時撫平紋路，細膩柔軟的質地一抹就可以立刻吸收，裡面添加珍珠細粉，睡前、妝前都可以使用，打到完美的修飾效果。

＃后 還幼眼霜，25ml、售價13800元

后最頂級的還幼系列最近進行全面更新，從生長26萬小時的天然山蔘全草中，運用100小時的百蒸膏法淬鍊出超級珍貴的山蔘原生質體，裡面的人蔘皂苷可以說是達到巔峰，對於肌膚抗老逆齡效果特別好，同時還添加多種天然植物成分萃取，包括：當歸、遠志、大棗、枸杞、熟地黃、天門冬等等，為肌膚迅速補氣。

＃香緹卡 鑽石明眸拉提眼霜，15ml、售價8700元

可以說是貴婦們愛用的秘密武器鑽石明眸拉提眼霜，搭載充電植物醣、瞬效玻尿酸、超智能六胜肽等成分，奶蓋等級的質地蘊含豐富抗老能量，可以迅速幫助肌膚舒緩放鬆，同時擁有撫平細紋、改善乾燥的效果，一抹就擁有細緻平滑，同時搭配按摩手技，真的秒速就可以放大雙眼，1分鐘晶亮眼神超有感。

＃赫蓮娜 黑繃帶修護眼霜，15ml、售價9200元

赫蓮娜的黑繃帶乳霜可以說是「乳霜天花板」，用完過後的肌膚緊實感，多數人是回不去一般乳霜，這次再度針對眼周肌膚推出專屬的單品，竟然添加30%的普拉斯鍊，對於紋路修護超有感，搭配四重玻尿酸、積雪草、維他命原B5，修護眼部肌膚的同時，也可以鞏固原有的防禦力，打造出明亮細緻的完美膚況，讓人不再畏懼老化。

＃LA PRAIRIE 魚子美眼霜，20ml、售價11740元

將魚子保養結合藝術的LA PRAIRIE，不僅給人完美無瑕的肌膚，更是從視覺、嗅覺、觸覺都帶來完美的五感體驗，其中，貴婦必帶的眼霜，擁有魚子精萃複方，可以幫助眼周肌膚緊緻拉提，重塑細緻平滑狀態，撫平眼周細紋。

＃DR. BARBARA STURM 極緻抗老眼部精華，20ml、售價9900元

專注科研抗老，DR. BARBARA STURM推出全新的眼部精華，比起乳霜更好吸收的質地，裡面蘊含多醣循環複合物成分，比咖啡因的效果高出3倍，可以重新調理肌膚狀態，搭配紅藻萃取與玻尿酸成分，迅速為肌膚保濕潤澤。