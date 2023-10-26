異性不敢追求你的原因？選一個冰淇淋測出愛情盲點

記者李薇／台北報導

你的愛情運怎麼樣？為什麼總是單身？以下這個心理測驗就可以測出來你為什麼都沒有辦法取得異性的認定，關鍵很可能是第一印象給人的錯覺。

Q：憑直覺選一款你喜歡的冰淇淋。

A.

選擇草莓香草冰淇淋的你，異性往往不敢追求是因為你的能力太強，你其實脾氣可能很好，跟人相處也很和善，但只要遇到工作或是投入到學習裡面，就好像變一個人似的，會全部身心都投入到其中，然後也很容易收穫好的表現與結果，因為太出色了，所以身邊不如你的異性就會有壓力，自己逃離。

B.

選擇焦糖餅乾冰淇淋的你是因為外表過於高冷，以至於異性不敢接觸，你在他們眼中看起來就像是不太好相處的人，可能是脾氣不好或是個性看起來很冷漠，所以別人都不敢靠近，但有趣的是你私底下恰恰相反，懂你的人就知道你人超好，相當和善又容易打成一片。

C.

選擇奶油曲奇冰淇淋的你讓異性不敢追求的原因，是因為個性太出眾，這裡指的不是奇怪，而是你對生活很有主見，對於任何事物都有自己得看法與想法，相當獨立，具有很強烈的自我意識，加上討厭被人束縛，所以會讓身邊對你有好感的人些微退縮。

D.

選擇藍莓冰淇淋的你擁有很好的異性緣，身邊的朋友尤其是異性特別喜歡跟你相處，你往往會給人留下很好的印象，舉止大方、進退得宜，讓人覺得跟你相處很舒服開心，以至於真正對你有興趣的人，總覺得對手、情敵太多，所以不敢輕易嘗試交往。