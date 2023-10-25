YG彩妝師教韓女團「膠水底妝術」！3招打造絲絨美肌，持妝一整天

▲彩妝師分享韓團idol都在用的「膠水底妝」，3招打造持久一整天的絲絨美肌。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

你是否也很羨慕為何韓國女團idol人人都是細緻絲絨肌，而自己一上底妝就浮粉、斑駁、起皮又脫妝？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民近日就分享一套能打造出偶像級絲絨美肌的「膠水底妝術」，只要跟著3招秘訣做，就能擁有持久一整天的高級感底妝。

＃精簡妝前護膚



首先妝前保養的部分，朴東民建議就算是乾性肌，把妝前要塗抹化妝水、精華、精華、敷面膜等這些步驟都忘掉，精簡護膚就足夠了。建議用保濕力高的乳霜為肌膚做好打底，再疊加適合自己妝前精華乳就沒問題，這樣肌膚摸起來是軟潤的狀態，可以幫助底妝服貼、避免後續粉底的卡粉起皮狀況。

＃精準上妝



一般的持妝型粉底液，乾性肌用起來容易妝感厚重又拔乾，朴東民建議要選擇流動性好、粉質又細緻的持妝型粉底液。

針對底妝工具，朴東民提醒直接用美妝蛋拍的話，對於乾皮很容易起屑，建議選擇使用粉底刷。先在手背上擠出一泵粉底液的量，用粉底刷沾取從面中刷到顴骨最高點，額頭從中央往外橫刷、下巴也橫刷，鼻翼打圈刷，接著外輪廓使用海綿輕拍延展，最後用粉撲上的餘粉按壓鼻樑和眼皮。

另外朴東民也提醒，因爲持妝粉底液很快就會成膜，要分區上妝，一區上完妝再沾取粉底液進行下一部位，妝感才會更服貼、不易在拍開前就乾掉。

＃血氣感提亮法



因為粉底的持妝效果好，可以直接用一個紫色系蜜粉進行面中提亮，減少定妝面積。用小刷子沾取蜜粉後，在T字部位、面中部位輕輕按壓，出來的妝效就會是清透高級又有血氣感的絲絨肌。

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