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SOGO周年慶推iPhone 15當滿額禮　化妝品特惠組拚「比匯差更便宜」

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▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO台北三館周年慶將於11／9開跑，董事長黃晴雯上陣表示信心足。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO位於東區商圈的忠孝、復興、敦化三館，今（10／25）公開周年慶優惠內容，除打出與各家聯名卡都推優惠加碼之外，也祭出高額滿額禮吸客，包括消費滿18萬元就可換iPhone 15或價值3萬元的Macbook，而每年周年慶主力化妝品，則因應國境開放的大量旅遊人潮，打出「贏過匯差」的優惠組合，號召消費者在台灣囤貨。

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

SOGO台北三館周年慶從11／9至11／20開打，化妝品、香氛單日單櫃滿6,000元送800元；國際精品消費滿2萬元送2,000元；指定精品、珠寶滿3萬元送1,200元／滿5萬元送2,500元；HERMES、LV與指定精品消費滿3萬元送1,000元／滿5萬元送2,000元。維持以往的12天檔期，SOGO表示全台7店周年慶業績目標為120億元。

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO台北三館周年慶今年以LINE FRIENDS為來店禮。（圖／業者提供）

針對疫後許多民眾出國旅遊採買，可能轉移消費預算，SOGO董事長黃晴雯表示，目前國際旅遊旅費還是頗高，如果是專程出國採買，其實在台灣買更便宜，而精品在國外也不一定會有當季或想要的款式，周慶會以最好的商品力跟服務力，來維持競爭力，今年1到9月業績較去年成長17%，也比疫情前成長17%，對周年慶還是很有信心。

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲忠孝館IPSA 流金巨終珍藏四入組 美膚機能液300mlx4，優惠價6120元。（圖／業者提供）

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲敦化館LA MER NO.1 濃萃奇蹟修護組，優惠價19,170元。（圖／業者提供）

黃晴雯補充，今年最大周慶採買趨勢就是外貌商機，化妝品、男女裝等，還有大家走出戶外，戶外休閒類、運動潮服等商品也熱門，加上明年將迎來龍年，將會有一波生產潮跟結婚潮，黃金婚戒、母嬰用品也看好，另外今年出現的極端氣候，也讓保暖冬衣後勢看漲。

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲復興館ESTÉE LAUDER特潤安瓶奇肌組，優惠價5,850元。（圖／業者提供）

為迎戰消費者出國潮，忠孝館也打出贏過匯差的特惠組加碼，共有50組、總數超過5萬份的化妝品特惠組，組合比日本當地購買更便宜，此外再加送500元的商品券，自信打出「比去國外買還賺」的口號。

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲忠孝館BOSCH智慧高效洗脫烘洗衣機，原價62,900元，特價49,900元，限10台。（圖／業者提供）

▲SOGO台北三館周年慶。（圖／業者提供）

▲復興館11／9限日販售APPLE iPhone 15智慧型手機256GB，售價33,400元，加贈SOGO商品券2,000元，限20組每人限購1組。（圖／業者提供）

今年周慶SOGO家電、家用推出高價滿額回饋禮是亮點，忠孝店消費滿18萬元，就可換價值29,900元的iPhone 15或價值30,900元的Macbook Air M1，復興館家用家電也推出購買指定家電商品，iPad、Dyson Supersonic吹風機、iRobot掃拖機器人等均可用半價加購，11／9首日還推購買iPhone 15 256GB送商品券2,000元回饋。

▲新光三越天母店周年慶。（圖／業者提供）

▲新光三越天母店周年慶10／26起開跑。（圖／業者提供）

新光三越天母店周年慶將從10／26開跑，推出全館累計消費5,000元送5,000點、化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點回饋，今年周慶也迎來開店以來首度大型改裝，進駐12款天母獨家新櫃或品牌，讓在地居民的購物消費選擇更多，話題餐廳初魚旗下鐵板燒與板前壽司也將於11／1開幕，周年慶消費滿20萬元就能免費吃。

關鍵字：

SOGO, 周年慶, 周慶, 週年慶, 新光三越

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