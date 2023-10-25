SOGO大巨蛋14間餐飲延至明年開　將會有「台灣最漂亮的地下街」

▲SOGO大巨蛋第一期將在明年上半年登場，屆時忠孝東路將在東區商圈與信義計畫區中出現新的消費聚落。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

東區商圈近期持續注入新活水，繼新光三越Diamond Towers於雙十連假試營運，東區另間受矚目的台北市中心最大賣場「SOGO CITY大巨蛋」，在SOGO董事長黃晴雯今（10／25）出席自家周年慶記者會時，也透露最新動向，其首期將開幕的14間餐飲，因配合使用執照問題，年底應該來不及了，預計將在明年上半年會開幕。

「SOGO CITY大巨蛋」4區總營業面積約3.8萬坪，等於現有SOGO忠孝、復興、敦化3店總和，屆時全期營運後，也將是台北市中心最大的購物賣場，集結消費、餐飲、電影院與呼應巨蛋運動藝文活動等，並結合旁邊松菸文創等聚落，之前誠品董事長吳旻潔就表示，目前松菸店已因應SOGO進駐大巨蛋，正進行改裝面積達50%的大調整，後勢可期。

黃晴雯表示，大巨蛋目前的廠商面已經做好了，要等到業主遠雄取得大巨蛋使用執照進行點交，距離年底只剩二個月，確定不可能在年底前開出第一期，目前預計明年上半年，可將D區14家餐廳先開幕，她也說明開賣場是看整個商圈，也與松菸廠商有接觸，目前大巨蛋鎖定全客層，進駐品牌會呈現新面貌，且會有全台灣最漂亮的地下街，「大巨蛋不是百貨或購物中心，而是一個消費聚落」，其他區預計2024年底或2025年初開出。