營養師曝5種「促炎食物」要少吃！　引發慢性發炎還加速老化

▲營養師曝有些食物會加重身體發炎、加速衰老，平時最好少吃。。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

或許你也聽說過「抗衰老的源頭是抗發炎」的說法，營養師周麗就表示這是真的！不少研究都證明，如果不改善身體的慢性發炎，包含肥胖、糖尿病等各種慢性疾病很容易找上門。而想要從根本解決「慢性發炎」問題，從日常飲食出發，不吃會促使或加重身體發炎的食物是一大關鍵。她就提醒，像是以下5類常見的「促發炎食物」，平時最好少吃。

＃高糖食物



攝取過度的糖，尤其是添加糖，會跟身體裡的蛋白質或脂肪結合，產生有害的化合物，引發發炎反應。所以像是奶茶、汽水等含糖飲料、鮮榨果汁到蛋糕、糕點等各種甜點，都要少吃。

＃高飽和脂肪酸的食物



過度的飽和脂肪會引發發炎反應，所以像是紅肉、加工肉品、奶油等這些食物要盡量遠離。

＃精緻加工食品



像是洋芋片、餅乾等各種袋裝的零食，這種高度加工的食品通常會含有各式各樣的添加劑和防腐劑，有研究發現這些成分可能會引發身體的發炎反應。建議食物能吃新鮮天然的，還是盡量吃原型食物。

＃含有反式脂肪酸的食物



反式脂肪酸已經被證明會促進發炎反應，並且增加心血管疾病的風險。買食物時，只要看到成分表裡有精煉植物油、人造奶油、植物性鮮奶油（又稱為脂肪抹醬）、奶精、代可可脂等成分的食品，建議都不要買。

另外，像是油條、薯條、雞塊、鹹酥雞等高溫反覆油炸的食物，在加工的過程中，也會形成反式脂肪酸，也要警惕。

＃酒



酒精的氧化產物，像是乙醛會和肝細胞膜蛋白結合，形成抗原，進而引發發炎反應。所以能不喝酒就盡量別喝了。