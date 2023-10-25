夢幻聖誕倒數月曆來了！Jo Malone童話薑餅、SABON星熠幻境必收

記者曾怡嘉／綜合報導

每年讓美妝控引頸期盼的聖誕倒數月曆報到，大家最愛的SABON、Jo Malone和LUSH陸續推出，夢幻單品讓你一次擁有，更藏有從未曝光的隱藏版內容，一天開一格讓日子充滿樂趣。

▲SABON 星熠幻境 明星三部曲禮盒，1,980元。

SABON推出《星熠幻境限量系列》帶領大家到第十三刻鐘，一個不存在的時區，由SABON創作出精靈灑落的仙塵香氣，在聖誕之夜穿越到月夜之下的異想花園中，集結只屬於夜晚的花朵，以夜仙子、聖誕紅、月光花打造精靈般出塵的氣息，全系列包含12款限量禮盒與10款限量單品。

▲SABON 2023星熠幻境倒數月曆，6,980元。

而同步推出的聖誕倒數月曆也讓人驚喜，精美禮盒以雙門對開，裡面全是正貨與旅行SIZE，其中一推出就售罄的心型金湯匙也在內，其他先前從未出現過的倒數月曆商品，包括PLV極潤護手霜30ml、光采煥顏三效死海泥面膜 50 ml、橙花漫舞絲綢身體乳液50ml，粉絲們絕對要收藏。



▲Jo Malone聖誕必收的松木與胺樹系列。

Jo Malone London 2023年以童話薑餅聖誕為主題，將季節限定香氛、聖誕特有的薑餅屋和薑餅人居家香氣、聖誕掛飾與禮物融入一系列限量香氛與包裝設計中，讓人感受英式聖誕節獨有的幸福感。從聖誕限定香氛、倒數月曆、身體沐浴系列、居家香氛到各式禮盒的包裝，都能看到薑餅和聖誕糖果配色點綴其中，夢幻的設計包裝讓人更期待佳節到來。

▲Jo Malone 童話薑餅聖誕系列 - 綠杏仁與紅醋栗香水，50ml，4,050元。

今年聖誕推出綠杏仁與紅醋栗香水，是一款溫柔又帶著豐盈果香的香水，清甜的綠杏仁巧妙平衡酸甜多汁的紅醋栗，伴隨著溫暖帶有奶香味的零陵香和舒服乾淨的雪松創造快樂明亮香氣。

▲Jo Malone 童話薑餅聖誕倒數月曆，17,650元。

年度最令人期待的倒數月曆，以奶油餅乾色包裝點綴薑餅屋與聖誕糖果的驚喜設計，透過奢華的小香水、身體沐浴與潤膚系列，以及旅行香氛蠟燭等獨家聖誕明星香氛，用25個小抽屜一同倒數聖誕節的到來，天天帶來不同禮物驚喜。

▲LUSH 聖誕月曆禮盒，10,900元。

LUSH 聖誕月曆禮盒則是挑選了 25 種純素產品，今年的限定禮盒提供了比以往更多的復刻和獨家產品，且聖誕月曆禮盒包裝由倫敦 Intoart 工作室的設計師 Andre Williams 設計，設計師 Andre 採用了 23 種不同語言的「慶祝」一詞，為大家帶來聖誕祝福。

▲LUSH 聖誕密友禮盒，6,850元。

另一款聖誕密友禮盒內藏 25 款精心挑選的浸浴產品，以互動方式與你一起迎接聖誕節降臨，裡面包括 LUSH 經典產品、節日限定產品和回歸的復刻產品，如巧克力伯伯汽泡彈、白雪天使香浴油和冰雪飛龍汽泡彈。