ROSÉ 35萬羽毛裝大露香肩　絕配Tiffany項鍊變身「粉紅芭比」

▲ROSÉ身穿Monique Lhuillier羽毛禮服搭配Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列珠寶。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員ROSÉ是美國珠寶品牌Tiffany & Co.代言人，自從9月品牌與她聯名推出Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列珠寶後，她傾全力宣傳，除了拍攝官方形象照，她還曾戴上新珠寶與愛犬Hank一同入鏡拍美照，而近日她又換上要價超過35萬元的桃紅羽毛禮服配此系列珠寶，瞬間化身為粉絲口中的「粉紅芭比」。

▲ROSÉ的桃紅造型被粉絲暱稱為粉紅芭比。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

讓ROSÉ盡全力宣傳的Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列珠寶，造型源於品牌古典珍藏庫收錄的一件1883 年鎖頭作品， Tiffany從她的名字與獨有魅力發想設計膠囊系列，選擇於玫瑰金鑲嵌象徵愛與力量的粉紅藍寶石，為中性風格設計注入浪漫氣息，共有手環、一副耳環以及小型與中型項鍊款式。

▲ROSÉ疊戴兩條Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列項鍊。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ再度疊搭兩款又甜又帥的Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列項鍊，配上大露香肩的桃紅色心形領羽毛禮服入鏡，此夢幻禮服出自美國婚紗訂製禮服品牌Monique Lhuillier，大陸女星劉詩詩與吳奇隆拍婚紗照時也穿此牌白紗，仙氣設計深受全球名流與巨星喜愛。