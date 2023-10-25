CELINE每套都像街拍！比基尼配毛靴竟合理　抓皺腋下包搶攻2024春夏

▲CELINE 2024春夏女裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

脫開時裝周的CELINE最近發布了2024春夏女裝系列，每一套都像是極好看的街拍，能穿在日常。設計總監Hedi Slimane以Tomboy為題，展現拿手的性感酷女孩、性別界線模糊風格，比基尼與毛毛靴搭配，或是性感的蕾絲洋裝加上長靴，具衝突感又極為合拍，各式手袋也準備大出風頭，抓皺腋下包Polly Bag具復古甜味又有個性，讓人心動度攀升。

▲CELINE 2024春夏女裝在法國國家圖書館發表。（圖／品牌提供，以下同）

▲法國國家圖書館黎塞留館的閱覽室，成為CELINE秀場。（圖／翻攝影片）





▲比基尼、短褲與外套、毛毛靴，性感又很有態度。



▲蕾絲長洋裝用長靴注入率性。

CELINE今年5月在法國國家圖書館黎塞留館舉辦2024春夏女裝秀，但直到近日才曝光了全系列服裝與配件。法國國家圖書館（La Bibliothèque Nationale de France，BnF）是法國其中一個歷史最悠久的文化機構，也被譽為世界上最美的圖書館之一，耗時12年整修，終於在2022年開放，且法國國家圖書館與CELINE工坊都位於巴黎第二區的薇薇安街，又多了一層美妙的緣分。

▲2024春夏系列以豹紋裙裝開場。





▲西裝作為壓軸，更強調出Hedi Slimane拿手的中性輪廓。

模特兒走在圖書館內也走到戶外，從開場的豹紋夾克與短裙就凸顯了Hedi Slimane拿手的性感中性輪廓，短褲、迷你裙與喇叭褲幾乎佔了所有篇幅，柔美與個性的平衡拿捏得恰到好處，柔軟的絲質洋裝外罩西裝再來一雙長靴，性感的蕾絲長洋裝也以長靴注入帥氣，華麗的皮草搭的是白襪與樂福鞋，比基尼與輕薄短褲配上短外套與毛毛靴，和諧的造型底下藏著矛盾，很有意思，而壓軸的黑色成套西裝有著合身輪廓，為這一季的Tomboy風情畫下句點。

手袋總是備受矚目，CELINE經典的Triomphe凱旋門標誌仍是重要角色，在各式包款上成為醒目識別，Polly包的包身抓褶柔化了輪廓，剛剛好的尺寸、肩背於腋下，實用又易搭配；Victorie包串上個性的金屬鍊帶，黑銀配色帶著帥勁，Triomphe老花則悠閒了些，Mini Claude顧名思義很迷你，有鍊帶可背著，也能拿在手上像晚宴包一般優雅，此外，還有弧形輪廓的Tilly、波浪線條的Lola等等，都摩拳擦掌準備在2024春夏拿下爆款寶座。

▲Mini Claude可背可手拿，雖然迷你但用法多樣。





▲抓褶的Polly包有著復古甜味也很有個性。





▲CELINE Victorie鍊帶包有多種配色。





▲CELINE Lola包底部是波浪線條。

▲輪廓簡潔的Tilly包。

Hedi Slimane是設計師也熱愛攝影，音樂亦是構成他的重要部分，2024春夏女裝秀影片由他執導、掌鏡，配樂《Too Much Love》是美國搖滾樂團LCD Soundsystem在2005年發表的歌曲，他委託重新編曲延伸出專為CELINE打造的版本，秀上模特兒戴著CLEINE與美國精品耳機品牌MASTER & DYNAMIC合作推出、飾有Triomphe標誌的皮革材質耳機，更能感受到與音樂之間密不可分的關係。

▲模特兒將CLEINE與MASTER & DYNAMIC合作的耳機戴在脖子上。

【更多2024春夏系列】

Chloé

2024春夏以簡潔的黑、白、米色，讓輪廓與細節都更清晰，穿插著金盞花橘、珊瑚紅和銀色等明亮元素，凸顯來自植物的靈感，並用花朵緊扣這季的主題「意識」，如層疊花瓣般的荷葉很有份量，剪裁便以挖空等手法，注入輕盈姿態。

蓬蓬的花苞袖添入活潑氣息，以勝利女神雕像為靈感的洋裝，衣袖則像是翅膀，別以為這樣就沒了花朵，袖口豐滿的荷葉裝飾如花瓣，相當搶眼。長長的羊毛縐紗平紋布，如矮牆上的九重葛一樣自由流動，馬蹄蓮的管狀花朵，環繞著黑色皮裙和洋裝，許多的皺褶、荷葉搭配立體結構，讓服裝既有柔美也有性格。

LOUIS VUITTON

2024春夏輪廓顯得更柔軟，但仍見到女裝創意總監Nicolas Ghesquiere擅長的科技未來線條，比例多為上寬下窄，且能嗅到些許1980、90年代的氣氛，例如斜繫著的寬皮帶、寬大的多排扣外套、蓬蓬的皮夾克，還有模特兒的髮型等，如行雲流水般毫不刻意地流露復古感。

馬甲、白絲襪、軍裝輪廓，似乎又把時間拉得更遠，回到17世紀路易十六的年代，壓軸的黑白外套遠看是千鳥格紋，靠近才能發現是雷射切割打造的材質，搭配華美的扣飾與項鍊，貴族氣質濃厚，Nicolas Ghesquiere讓時空橫跨過去又走到未來，元素多元豐富。