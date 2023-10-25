fb ig video ETtoday search mobile

CELINE每套都像街拍！比基尼配毛靴竟合理　抓皺腋下包搶攻2024春夏

>

▲CELINE 2024春夏女裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

脫開時裝周的CELINE最近發布了2024春夏女裝系列，每一套都像是極好看的街拍，能穿在日常。設計總監Hedi Slimane以Tomboy為題，展現拿手的性感酷女孩、性別界線模糊風格，比基尼與毛毛靴搭配，或是性感的蕾絲洋裝加上長靴，具衝突感又極為合拍，各式手袋也準備大出風頭，抓皺腋下包Polly Bag具復古甜味又有個性，讓人心動度攀升。

 ▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2024春夏女裝在法國國家圖書館發表。（圖／品牌提供，以下同）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲法國國家圖書館黎塞留館的閱覽室，成為CELINE秀場。（圖／翻攝影片）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲比基尼、短褲與外套、毛毛靴，性感又很有態度。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲蕾絲長洋裝用長靴注入率性。

CELINE今年5月在法國國家圖書館黎塞留館舉辦2024春夏女裝秀，但直到近日才曝光了全系列服裝與配件。法國國家圖書館（La Bibliothèque Nationale de France，BnF）是法國其中一個歷史最悠久的文化機構，也被譽為世界上最美的圖書館之一，耗時12年整修，終於在2022年開放，且法國國家圖書館與CELINE工坊都位於巴黎第二區的薇薇安街，又多了一層美妙的緣分。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲2024春夏系列以豹紋裙裝開場。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲西裝作為壓軸，更強調出Hedi Slimane拿手的中性輪廓。

模特兒走在圖書館內也走到戶外，從開場的豹紋夾克與短裙就凸顯了Hedi Slimane拿手的性感中性輪廓，短褲、迷你裙與喇叭褲幾乎佔了所有篇幅，柔美與個性的平衡拿捏得恰到好處，柔軟的絲質洋裝外罩西裝再來一雙長靴，性感的蕾絲長洋裝也以長靴注入帥氣，華麗的皮草搭的是白襪與樂福鞋，比基尼與輕薄短褲配上短外套與毛毛靴，和諧的造型底下藏著矛盾，很有意思，而壓軸的黑色成套西裝有著合身輪廓，為這一季的Tomboy風情畫下句點。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

手袋總是備受矚目，CELINE經典的Triomphe凱旋門標誌仍是重要角色，在各式包款上成為醒目識別，Polly包的包身抓褶柔化了輪廓，剛剛好的尺寸、肩背於腋下，實用又易搭配；Victorie包串上個性的金屬鍊帶，黑銀配色帶著帥勁，Triomphe老花則悠閒了些，Mini Claude顧名思義很迷你，有鍊帶可背著，也能拿在手上像晚宴包一般優雅，此外，還有弧形輪廓的Tilly、波浪線條的Lola等等，都摩拳擦掌準備在2024春夏拿下爆款寶座。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲Mini Claude可背可手拿，雖然迷你但用法多樣。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲抓褶的Polly包有著復古甜味也很有個性。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲CELINE Victorie鍊帶包有多種配色。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

CELINE Lola包底部是波浪線條。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲輪廓簡潔的Tilly包。

Hedi Slimane是設計師也熱愛攝影，音樂亦是構成他的重要部分，2024春夏女裝秀影片由他執導、掌鏡，配樂《Too Much Love》是美國搖滾樂團LCD Soundsystem在2005年發表的歌曲，他委託重新編曲延伸出專為CELINE打造的版本，秀上模特兒戴著CLEINE與美國精品耳機品牌MASTER & DYNAMIC合作推出、飾有Triomphe標誌的皮革材質耳機，更能感受到與音樂之間密不可分的關係。

▲CELINE 2024春夏。（圖／品牌提供）

▲模特兒將CLEINE與MASTER & DYNAMIC合作的耳機戴在脖子上。

【更多2024春夏系列】

Chloé
2024春夏以簡潔的黑、白、米色，讓輪廓與細節都更清晰，穿插著金盞花橘、珊瑚紅和銀色等明亮元素，凸顯來自植物的靈感，並用花朵緊扣這季的主題「意識」，如層疊花瓣般的荷葉很有份量，剪裁便以挖空等手法，注入輕盈姿態。

蓬蓬的花苞袖添入活潑氣息，以勝利女神雕像為靈感的洋裝，衣袖則像是翅膀，別以為這樣就沒了花朵，袖口豐滿的荷葉裝飾如花瓣，相當搶眼。長長的羊毛縐紗平紋布，如矮牆上的九重葛一樣自由流動，馬蹄蓮的管狀花朵，環繞著黑色皮裙和洋裝，許多的皺褶、荷葉搭配立體結構，讓服裝既有柔美也有性格。

▲Chloe巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲Chloe巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲Chloe巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON
2024春夏輪廓顯得更柔軟，但仍見到女裝創意總監Nicolas Ghesquiere擅長的科技未來線條，比例多為上寬下窄，且能嗅到些許1980、90年代的氣氛，例如斜繫著的寬皮帶、寬大的多排扣外套、蓬蓬的皮夾克，還有模特兒的髮型等，如行雲流水般毫不刻意地流露復古感。

馬甲、白絲襪、軍裝輪廓，似乎又把時間拉得更遠，回到17世紀路易十六的年代，壓軸的黑白外套遠看是千鳥格紋，靠近才能發現是雷射切割打造的材質，搭配華美的扣飾與項鍊，貴族氣質濃厚，Nicolas Ghesquiere讓時空橫跨過去又走到未來，元素多元豐富。

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

▲LV 巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

►DIOR衣服、飾品都是蝴蝶！2024早春一秒飛墨西哥 托特包選擇好多

►雙馬、海棠花圖案潮翻！Nigo操刀KENZO X LEVI’S　從丹寧褲到T恤毫無冷場

關鍵字：

CELINE, 2024春夏, Hedi Slimane, 法國國家圖書館

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

天蠍才第3！「戀愛中最小氣」星座Top 3　金牛超容易為小事鬧脾氣

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

90%人都洗錯！皮膚科醫師曝9大「洗臉壞習慣」，你中幾個？

「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛

「有吸金體質」星座Top 3 ！第一名自帶富貴基因　貴人不斷超受寵愛

難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略 Nike挺同志遊行！潮流藝術家打造笑臉運動員、Be True彩虹客製小物登場 MIKIMOTO貓咪胸針網路商店才有　線上獨家連面膜都賣 肌膚乾荒拉警報？專家教你3招解救：洗臉水溫不能熱 話題女王Kylie Jenner成立服飾品牌Khy！極簡皮衣曝光　售價超驚喜 60萬買得到萬年曆錶！　名士限量款慶優雅錶誕生半世紀 超準！選出最想扮演的萬聖節變裝　秒測你的「壞脾氣程度」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面