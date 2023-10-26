不抗糖老得快！皮膚科醫師教「改善糖化肌」4秘訣：少吃油炸

▲皮膚科醫師分享「抗糖保養」的重要性。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

包含大S、張韶涵等不少女星都曾分享過自己的「抗糖保養」，她們也都維持著堪稱逆齡的好狀態，其中抗糖就是關鍵之一。皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上提醒，肌膚糖化會讓人老得更快，所以想要有好肌膚，就不能少了抗糖！她就分享4招教你輕鬆改善糖化皮膚，遠離暗黃粗糙肌。

首先劉醫師表示，皮膚再白再嫩的人，「糖化」後也會變得粗糙，沒有彈性還暗黃。而會造成糖化反應，不僅是奶茶、蛋糕等甜食的攝入，還包括碳水化合物，像是麵條、白米飯等精製碳水攝取過多也是其一。

另外還有一些外源性的因素，像是空氣污染、油煙、壓力大、熬夜等，都會在體內產生不帶酶的糖化反應，而產生AGEs（糖化終產物）。而AGEs是一種深棕色的聚合物，與皮膚內的膠原蛋白結合後，會使膠原蛋白發硬、變黃、斷裂，而且很難修補，也很難代謝出去。所以想維持好肌膚遠離「糖化」，關鍵就是以下4招抗糖秘訣。

＃改變飲食結構和烹飪方式



所謂的「抗糖」不是要盲目地戒糖，一點糖都不能吃，劉醫師建議以低GI飲食為主，多吃高膳食纖維的食物，且盡量少吃精緻碳水、油炸食物，像是把白米飯換成雜糧飯，油炸食物改為清蒸、清炒的方式。

另外，像是洋芋片、臘肉、烤肉等隱形高糖食物也要注意，還有像是龍眼、鳳梨、芒果等高糖水果，日常吃一點沒關係，但別一口氣吃一堆，甚至代替一餐飯。劉醫師更提醒，有些人會認為「多吃水果對皮膚好」，並不是完全正確的。

＃遠離菸酒



酒精、料理油煙、抽菸、二手菸也都會引起皮膚暗黃，尤其二手菸是大家最容易忽略的，只要周遭有人抽菸，衣服上、頭髮上都會殘留二手菸，為了自己和家人健康，建議最好戒菸。

＃改善內源性因素



有些內源性的因素，像是熬夜、壓力、作息不規律等也要從生活上來改善。比如壓力大時，不少人容易會想吃些蛋糕、甜食來慰藉一下自己；而生活作息不規律，容易使血糖波動變化大，這些情況都會在無形中帶來更多糖化反應，所以建議要調理好生活作息習慣，改掉熬夜習慣，且找出適合自己紓解壓力的方式，擺脫情緒性進食。

＃抗糖化保養品



可以使用抗糖化保養產品，幫助清理掉已經形成、堆積的AGEs，同時幫助肌膚抗糖，維持皮膚白淨。