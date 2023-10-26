不起眼但很營養！營養師盤點「黑色超級食物」　黑芝麻也入榜

記者曾怡嘉／台北報導

大多數都喜歡色彩鮮艷的食物，但卻不知道顏色很深的黑色食材有著豐富營養素，營養師余朱青指出，天然食物中，通常顏色越深，營養價值也越高，盤點黑色超級食物，跟著吃就沒錯。

#黑木耳

黑木耳有「血管清道夫」之稱，含有天然抗氧化劑花青素、維生素B2、鈣、鐵、等營養成分，能保養心血管健康，且擁有豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動、還能增加飽足感。

▲黑芝麻內含油脂，能幫助潤腸通便。（圖／Unsplsh）

#黑芝麻

營養師余朱青分享，黑芝麻屬於高鈣食物，富含鈣質、鐵質，且含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以維持心血管健康、抗氧化、抗發炎、而且黑芝麻是堅果類，所以油脂含量高，還能潤腸通便。

除了黑木耳和黑芝麻以外，營養師也舉例像是黑豆、桑葚、海帶、香菇等這些黑色食物，也是餐桌上料理起來既美味，且營養價值也高的黑色食物。

▲（翻攝自FB／余朱青營養師）

這些黑色食物大多有豐富的膳食纖維，天然抗氧化性高，且富含蛋白質、花青素、維生素A、C、E、礦物質、不飽和脂肪酸和微量元素等等...，能幫助身體補足所需營養素，雖然說黑色食物外表不惹人注意，但食物的美味和營養一樣是不容忽視。